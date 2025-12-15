  1. Clients Privés
«Névrose anti-Trump» Les propos de Trump sur le cinéaste Rob Reiner indignent

ATS

15.12.2025 - 22:35

Donald Trump a attribué lundi le meurtre de Rob Reiner, tué avec son épouse dans leur domicile de Los Angeles, à l'anti-trumpisme «enragé» du réalisateur renommé. Son message, virulent, a heurté élus et commentateurs jusque dans le camp conservateur.

Le réalisateur américain Rob Reiner et son épouse Michele Singer ont été retrouvés morts à leur domicile californien. (archives)
Le réalisateur américain Rob Reiner et son épouse Michele Singer ont été retrouvés morts à leur domicile californien. (archives)
sda

Keystone-SDA

15.12.2025, 22:35

La mort de Rob Reiner, auteur entre autres de «Quand Harry rencontre Sally», serait «due à la colère qu'il a suscitée chez d'autres» avec sa «névrose anti-Trump», a asséné le président américain sur son réseau Truth Social.

Loin d'une hypothétique piste politique, la police a annoncé que Nick Reiner, le fils du cinéaste qui a longtemps souffert d'addictions, était soupçonné d'être l'auteur des meurtres et avait été placé en détention.

«Homicide apparent». Trump affirme que la mort du réalisateur Rob Reiner serait liée à son anti-trumpisme «enragé»

«Homicide apparent»Trump affirme que la mort du réalisateur Rob Reiner serait liée à son anti-trumpisme «enragé»

Dérangé

«Il était connu pour rendre les gens FOUS par son obsession enragée contre le président Donald J. Trump», a écrit le président américain, accusant la victime d'avoir souffert du «Trump Derangement Syndrome».

Ce terme a été popularisé par les partisans de Donald Trump pour désigner ce qu'ils jugent être une hostilité irrationnelle contre le président républicain, au point d'être comparable à une maladie mentale.

Donald Trump, qui ramène volontiers les événements d'actualité à sa personne, est connu pour être particulièrement rancunier. Depuis son retour au pouvoir, il s'affranchit également de plus en plus des convenances ou règles de courtoisie élémentaires. Il a dit publiquement qu'il «détestait» ses adversaires et n'adhérait pas à la notion de pardon.

«Pathétique»

Son message a indigné de nombreuses personnalités politiques.

«L'absence d'empathie et d'élégance envers la famille Reiner dans leur moment de deuil profond et de chagrin est pathétique et révélateur», a déclaré sur X David Axelrod, ancien conseiller du président démocrate Barack Obama, aujourd'hui analyste politique sur la chaîne CNN. «Il ne connaît pas la honte. Un abruti fini», a cinglé le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer.

L'élu républicain Thomas Massie, qui s'oppose fréquemment à Donald Trump, a aussi fustigé la réaction du président. «Qu'importe ce que vous pensiez de Rob Reiner, ce sont des déclarations inappropriées et irrespectueuses à propos d'un homme qui vient juste d'être brutalement assassiné», a-t-il déclaré sur X.

L'élue de la droite radicale Marjorie Taylor Greene, une trumpiste de la première heure mais qui s'est éloignée du président ces derniers mois, a également évoqué la peine des familles du réalisateur et de son épouse.

«C'est une tragédie familiale, pas une question de politique ou d'ennemis politiques», a-t-elle déclaré dans un message sur X accompagné d'une image du post de Donald Trump.

«Un homicide apparent». Le réalisateur Rob Reiner et sa femme retrouvés morts, «poignardés»

«Un homicide apparent»Le réalisateur Rob Reiner et sa femme retrouvés morts, «poignardés»

«Mec bourré dans un bar»

Don Bacon, un élu républicain qui ne se présentera pas à sa réélection en 2026, a déclaré à CNN s'attendre «à entendre quelque chose comme ça de la part d'un mec bourré dans un bar, pas du président des Etats-Unis».

Cependant, rares sont les responsables de droite à oser s'opposer de front au locataire de la Maison Blanche. «J'imagine que mes collègues élus du Parti républicain, le vice-président, et le personnel de la Maison Blanche ignoreront tout simplement (le message) parce qu'ils ont peur? Je mets quiconque au défi de défendre» ces propos, a déclaré Thomas Massie dans son post sur X.

Certains utilisateurs se sont réjouis du post de Donald Trump sur Truth Social mais d'autres ont exprimé leur déception. «Réponse affreuse à cette tragédie, indigne de la fonction de président. J'ai voté pour vous trois fois, mais ça dépasse les bornes», a déclaré l'une d'elles, sous le pseudonyme «45 Liberty Lady».

Pour certains commentateurs à droite, le président a perdu l'occasion de se taire.

Evoquant un message «tellement décevant» et «tellement inutile», l'ancienne journaliste sportive Sage Steele, aujourd'hui podcasteuse conservatrice, a affirmé que «ce sont des commentaires comme ceux-là qui gâchent les innombrables grandes choses que Donald Trump fait pour l'Amérique».

Mort de Rob Reiner. Leur fils arrêté pour meurtres, selon la police

Mort de Rob ReinerLeur fils arrêté pour meurtres, selon la police

