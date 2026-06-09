La contestation contre la famille Trump prend une ampleur nationale

Depuis plusieurs jours, les manifestations s’enchaînent à Tirana: ce qui avait commencé comme une protestation contre un projet immobilier d’Ivanka Trump et de Jared Kushner s’est mué en un combat pour la protection de l’environnement et contre la corruption. Désormais, les autorités elles-mêmes ont ouvert une enquête.

Manifestation à Tirana le 6 juin : des dizaines de milliers de personnes descendent dans la rue en raison d'un projet de construction de plusieurs milliards de dollars. Image : Keystone/phi

Philipp Dahm Philipp Dahm

Pas le temps ? blue News résume pour toi Les Albanais protestent depuis plusieurs jours contre un projet de construction sur l'île de Sazan et près de la lagune de Narta sur la côte.

Sur Sazan, Jared Kushner et Ivanka Trump, entre autres, veulent construire un complexe hôtelier de luxe pour 1,4 milliard de dollars.

En face, sur la bande côtière, il est prévu de construire dans la réserve naturelle de la lagune pour 4,7 milliards de dollars.

Comme la protection de la nature a été affaiblie, le projet de construction occupe désormais l'autorité albanaise de lutte contre la corruption. Montre plus

«S’il ne s’agissait pas de Jared [Kushner], on n’en aurait rien à foutre de ce qui se passe en Albanie», s’est emporté le Premier ministre albanais Edi Rama, selon le portail d’information «Politico», en marge d’une réunion entre l’UE et les pays des Balkans occidentaux, à Tivat, au Monténégro.

Que s’est-il passé? Le Premier ministre albanais réagit aux manifestations massives contre un projet immobilier porté par Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, et Ivanka Trump. Le couple entend faire sortir de terre jusqu’à 10’000 chambres d’hôtel sur la côte adriatique, pour plusieurs milliards.

Kushner et Trump entendent transformer Sazan, la seule île albanaise, en une destination de villégiature haut de gamme. «C’est une île privée incroyable et magnifique de 1’400 hectares au milieu de la Méditerranée», décrit Ivanka Trump dans un podcast animé par David Senra.

Sazan, la lagune de Narta et le village de Zvërnec sur la côte adriatique. Google Earth

Le titre de l'interview est justement : «Ivanka Trump à propos de la construction d'une vie authentique».

Être Ivanka

«Pour mémoire: Jared et Ivanka ne sont pas des nababs de l’immobilier roués qui parcourent le monde à la recherche d’îles privées», commente l’humoriste Michael Costa dans le «Daily Show» à propos de ce projet de plusieurs milliards. «C’était plutôt un achat impulsif.»

L’humoriste raille ainsi la fille du président, qui raconte avec précision comment son époux et elle se sont rendus sur le bateau de leur ami Nathaniel Rothschild, ont rejoint l’île à la nage et l’ont explorée pieds nus. «C’est comme ça que nous l’avons trouvée», dit-elle.

Michael Costa réagit avec ironie: «Peut-on être encore un peu plus déconnectés?» De son côté, Ivanka Trump, 44 ans, répond dans le podcast: «Vous savez, pour moi, ce n’est même pas une activité commerciale.»

«Cela ressemble davantage à un défi qu’à autre chose : le point culminant de toute mon expérience dans l’immobilier, de tous mes voyages — une longue réflexion sur la manière dont je veux vivre et dont les gens aspirent de plus en plus à vivre», explique la New-Yorkaise. «J’essaie de construire quelque chose qui soit la manifestation tangible de cela».

«Révolution des flamants roses»

Le projet est très mal accueilli par la population concernée, comme en témoignent les manifestations organisées dans la capitale, Tirana. Les habitants ne s’opposent pas uniquement à la vente prévue de l’île: la plage située en face, sur le continent, au bord d’un lagon, doit également devenir une propriété privée.

La lagune de Narta est un refuge pour les oiseaux migrateurs et constitue une réserve naturelle classée: c’est la raison pour laquelle la mobilisation contre les complexes hôteliers de luxe a été baptisée «révolution du flamant rose». Les manifestants ne s’opposent pas seulement aux investisseurs étrangers, mais également à leur propre Premier ministre, qui soutient la vente.

Selon «Politico», Edi Rama s’en prend aux «détracteurs de Trump», qu’il accuse d’alimenter la contestation. Le dirigeant socialiste estime par ailleurs que les investisseurs étrangers apportent des capitaux au pays: «Tant que je serai là, il n’y a aucune chance d’arrêter cet investissement», affirme-t-il, selon le magazine «Time».

Albania's Prime Minister just LOST IT on live CNN "LET ME FINISH!" "WHAT'S WRONG WITH YOU" - As nationwide protests intensified over selling protected coastal land to foreign investors linked to Trump and Kushner pic.twitter.com/hWTt7v7CAO — Ounka (@OunkaOnX) June 5, 2026

En effet, les premiers travaux préparatoires du projet immobilier ont déjà commencé, poursuit le journal : près du village de Zvërnec, sur la côte, la plage a été clôturée. Tandis que les investissements sur l’île de Sazan sont estimés à 1,4 milliard de dollars, le projet côtier devrait, lui, atteindre 4,7 milliards de dollars, selon «Forbes».

Une vente autorisée peu après la victoire de Trump

Ce que dénoncent les critiques: Jared Kushner et Ivanka Trump ont obtenu le feu vert du gouvernement albanais en décembre 2024 — peu après la victoire électorale du père d’Ivanka. Dans le même temps, Jared Kushner s’est vu accorder une exonération fiscale de dix ans, tandis que les dispositions encadrant le développement touristique dans les réserves naturelles ont été assouplies.

Flamingo-Revolution: Proteste gegen die Pläne von Ivanka Trump und Jared Kushner zum Bau eines Luxusresorts auf der Insel Sazan an der albanischen Adria



[image or embed] — Matthias Meisner (@meisnerwerk.bsky.social) 6. Juni 2026 um 13:47

Ces événements ont désormais attiré l’attention du Service spécial de lutte contre la corruption et le crime organisé (SPAK), rapporte le portail albanais «Reporter». Selon celui-ci, le projet immobilier sur la côte serait lié à une société offshore basée aux Pays-Bas, qui aurait joué un rôle dans l’assouplissement des règles de protection de la nature.

Un réseau serait au cœur de l’affaire, auquel participerait un ancien juge ayant contribué à faire adopter la modification de la réglementation. Y figureraient également un homme d’affaires lié à la mafia italienne, la fille d’un avocat accusé de falsification de documents, ainsi que l’oligarque albanais Shefqet Kastrati.

Le financement du projet côtier proviendrait de Power International Holding, derrière laquelle se trouvent les frères qataris Moutaz et Ramez Al-Khayyat. «Nous n’avons jamais rien vu de tel dans les zones protégées d’Albanie», déplore Aleksandër Trajçe, de l’organisation de protection de la nature PPNEA, dans les colonnes du «Guardian».

«C'est là que les locaux se sont vraiment mis en colère»

«Du début à la fin, il y a eu une absence totale de transparence», poursuit Aleksandër Trajçe. «Nous n’avons vu aucune consultation publique ni aucune documentation publique concernant les autorisations». Le site aurait été ceinturé par une clôture en fil de fer barbelé ; auparavant, des dunes et une pinède auraient été arasées afin de permettre la construction d’une route d’accès.

Protests in Albania are exploding for a seventh straight day like nothing before.



Thousands of Albanians are refusing to surrender their land to Jared Kushner’s elite private island wish.



They are also demanding the immediate removal of their prime minister for colluding with… pic.twitter.com/fbQK0oIB6D — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) June 7, 2026

«C’est là que les habitants se sont véritablement mis en colère», explique Aleksandër Trajçe. «Ce n’est pas seulement inédit, c’est un effondrement complet de l’État de droit, sans prise en compte de la société, sans prise en compte de l’environnement, sans validation des contrats, simplement avec des bulldozers».

Les manifestations contre ces projets de plusieurs milliards de dollars se poursuivent. «Ce qui a commencé comme une révolte pour protéger l’environnement et les biens fonciers s’est transformé en une protestation massive contre la corruption, l’oligarchie et la manière dont le Premier ministre Edi Rama exerce son pouvoir», analyse le site «Reporter».

🚨🇦🇱 BREAKING: 11.00 PM in Tirana, Albania



✊️🇦🇱More than 150,000 protesters are still on the streets of the Albanian capital, opposing the controversial Trump–Kushner resort project and demanding the resignation of Prime Minister Edi Rama



✊️The protests show no signs of… pic.twitter.com/xKtB4tMENl — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) June 7, 2026

Kristi Xhiveri, ingénieure environnementale originaire de Narta mais installée aujourd’hui à Tirana, affirme ne plus supporter de voir la nature de sa région natale détruite, comme cela a déjà été le cas dans d’autres zones voisines.

Un Grec traîné dans une vidéo virale - Athènes proteste

Mais ses inquiétudes ne se limitent pas à l’environnement, explique Kristi Xhiveri, citée par «Reporter» : «Nous n’avons pas d’eau. Nous n’avons pas de routes, pas d’infrastructures. Nous n’avons pas d’éducation. Nous n’avons pas de soins de santé, et pourtant on entend le Premier ministre parler de complexes hôteliers à 4 milliards d’euros».

Des flamants roses au-dessus de la lagune de Narta. Photo : Keystone

Entre-temps, la contestation a même provoqué des tensions diplomatiques. En cause: une vidéo devenue virale montrant un agent de sécurité privé frapper et traîner un manifestant. Il s’agirait d’un ressortissant grec, qui aurait ensuite reçu des soins médicaux à l’ambassade de Tirana le 30 mai.

«Nous soulignons la nécessité de respecter pleinement l’État de droit, y compris la protection des droits et des biens des membres de la minorité nationale grecque», indique le ministère grec des Affaires étrangères après l’incident, appelant également au respect des normes de protection de l’environnement dans la perspective de l’adhésion de l’Albanie à l’Union européenne.

Jared Kushner et Ivanka Trump parviendront-ils malgré tout à concrétiser leurs ambitions immobilières ? Rien n’est moins sûr. Le couple avait également prévu un investissement similaire en Serbie, avant de faire marche arrière en décembre 2025, à la suite de protestations de la population et d’accusations de corruption.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.