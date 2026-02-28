«Profondément alarmé» : le monde réagit aux frappes contre l’Iran

Les Etats-Unis et Israël ont annoncé samedi avoir lancé des frappes sur l'Iran, appelant les Iraniens à prendre le pouvoir. L'Iran a promis de «répondre fermement» à ces attaques et a répliqué par des tirs de missiles en direction notamment d'Israël.

Un panache de fumée s’élève après une explosion signalée à Téhéran, le 28 février 2026. AFP

Voici les principales réactions internationales, du soutien à la désapprobation, avec une grande inquiétude face aux risques d'escalade.

Iran

Le ministère des Affaires étrangères iranien a promis que l'Iran «répondra fermement» aux frappes américaines et israéliennes. La télévision d'Etat iranienne avait confirmé plus tôt dans la matinée ce qu'elle a décrit comme une «agression aérienne du régime sioniste». Le président iranien Massoud Pezeshkian est «sain et sauf et il n'a aucun problème», a rapporté l'agence de presse officielle Irna.

Russie

L'ancien président et actuel secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a estimé que les Etats-Unis avaient montré leur «vrai visage» en procédant à ces frappes.

«Toutes les négociations avec l'Iran n'étaient qu'une opération de couverture. Personne n'en doutait. Personne ne souhaitait négocier quoi que ce soit en particulier», a affirmé M. Medvedev sur son compte Telegram.

Liban

Le Liban n'acceptera pas d'être «entraîné» dans le conflit avec l'Iran, a affirmé son Premier ministre, alors que les autorités craignent une implication du Hezbollah pro-iranien.

«Je réitère que nous n'accepterons pas que quiconque entraîne le pays dans des aventures qui menacent sa sécurité et son unité», a affirmé Nawaf Salam sur le réseau social X.

Australie

L'Australie soutient l'action des Etats-Unis pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese.

«Il est depuis longtemps reconnu que le programme nucléaire iranien constitue une menace pour la paix et la sécurité mondiales», a écrit M. Albanese sur X. «Nous soutenons l'action des Etats-Unis pour empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire et (...) de continuer à menacer la paix et la sécurité internationales», a-t-il ajouté.

Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a dit ne pas vouloir «voir la situation s'aggraver et dégénérer en un conflit régional plus large», a rapporté un porte-parole dans un communiqué.

«Nous disposons d'une série de capacités défensives dans la région que nous avons récemment renforcées. Nous sommes prêts à protéger nos intérêts», a-t-il également indiqué, disant que la sécurité des ressortissants britanniques dans la région était la «priorité».

France

La priorité de la France est la protection de ses ressortissants et de ses forces dans la région du Proche et Moyen-Orient, a déclaré la ministre française déléguée aux Armées quelques minutes après l'annonce des frappes.

«Nous, évidemment, notre priorité dans ces cas-là, c'est la protection de nos ressortissants, la protection de nos forces dans la région», a dit Alice Rufo. «On est clairement dans une situation où il y a une escalade militaire qui est en cours. Il faut voir ce qui se passe dans les prochaines heures», a-t-elle ajouté.

Union Africaine

L'Union africaine (UA) a appelé à la «retenue, à la désescalade urgente et à un dialogue soutenu», tout en exhortant «toutes les parties à agir conformément au droit international».

«Toute nouvelle escalade risque d'aggraver l'instabilité mondiale, avec de graves conséquences pour les marchés de l'énergie, la sécurité alimentaire et la résilience économique, en particulier en Afrique, où les conflits et les pressions économiques demeurent aigus», a mis en garde le président de la Commission de l'UA, Mahamoud Ali Youssouf.

Suède

La ministre suédoise des Affaires étrangères a appelé «à la retenue» dans une région «déjà tendue».

«L'Iran porte une grande responsabilité dans l'évolution négative de la situation dans la région et dans les risques pour la sécurité en Occident. Dans une région déjà tendue, le gouvernement appelle à la retenue et à un retour immédiat aux négociations diplomatiques», a écrit Maria Malmer Stenergard sur X.

Norvège

Le ministre norvégien des Affaires étrangères a regretté que les négociations entre Téhéran et Washington «n'aient pas abouti à une solution diplomatique» du conflit, tout en estimant essentiel d'empêcher l'Iran de développer des armes nucléaires.

«Je suis profondément inquiet à l'idée que nous ayons maintenant une nouvelle guerre de grande ampleur au Moyen-Orient», a déclaré Espen Barth Eide à la chaîne NRK.

Pays-Bas

«Les Pays-Bas appellent toutes les parties à faire preuve de retenue et à prévenir toute nouvelle escalade. La stabilité dans la région est essentielle», a indiqué le ministre néerlandais des Affaires étrangères Tom Berendsen sur X.

Corée du Sud

«Notre gouvernement suit de près la situation actuelle liée à l'Iran et exhorte toutes les parties à déployer tous les efforts possibles pour apaiser les tensions dans la région», a indiqué le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.

«Notre gouvernement fait également tout son possible pour garantir la sécurité de nos ressortissants qui se trouvent en Iran», a-t-on indiqué de même source.

Suisse

Le Département fédéral des affaires étrangères suisse s'est dit samedi matin «profondément alarmé» par les frappes des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran. Il a appelé les parties à respecter le droit international. Le DFAE exhorte également «toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à protéger les civils ainsi que les infrastructures civiles».