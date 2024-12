L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a annoncé samedi soir que les rebelles étaient entrés dans la ville stratégique de Homs, située dans le centre de la Syrie au nord de Damas, où ils avaient pris le contrôle de plusieurs quartiers.

ATS

Le ministère de la Défense syrien a démenti l'entrée dans la ville des rebelles.

Les rebelles ont lancé le 27 novembre une offensive fulgurante en Syrie, s'emparant très rapidement de vastes territoires et des grandes villes d'Alep et de Hama, avant de progresser vers le sud en direction de Homs, à environ 150 kilomètres au nord de Damas, lors de l'avancée la plus spectaculaire en 13 ans de guerre civile.

«Des factions rebelles sont entrées dans la ville de Homs et ont pris le contrôle de certains quartiers, après le retrait des forces de sécurité et de l'armée de leurs dernières positions dans la ville», a déclaré Rami Abdel Rahmane, le directeur de l'OSDH, une ONG basée au Royaume-Uni mais qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.

Il a également indiqué que «des centaines de prisonniers avaient quitté la prison centrale de Homs».

«Les informations diffusées par les plateformes de médias affiliées à des organisations terroristes concernant l'entrée de terroristes dans la ville de Homs sont infondées», a dit de son côté le ministère de la Défense.

«La situation est sûre et stable, et nos forces armées sont déployées autour de la ville, positionnées sur des lignes défensives solides», a-t-il ajouté.

Prisonniers libérés

Dans un message sur Telegram, un important commandant de la coalition rebelle, Hassan Abdel Ghani, a affirmé que les forces rebelles étaient à Homs.

«Après plusieurs opérations stratégiques menées de nuit, les restes du régime criminel ont fui la ville de Homs. Le processus d'avancée et de ratissage des quartiers de la ville est actuellement en cours, en vue de la déclarer entièrement libérée», a-t-il dit.

Il a ajouté que les forces rebelles avaient libéré plus de 3500 prisonniers de la prison centrale.

ATS