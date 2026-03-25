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Frappes intensifiées Les régions de Moscou et Léningrad visées : l’Ukraine répond à la Russie

ATS

25.3.2026 - 07:23

La Russie a affirmé mercredi avoir abattu dans la nuit 389 drones ukrainiens, une attaque d'ampleur qui a visé notamment ses régions frontalières de l'Ukraine ainsi que la région de Moscou et celle de Léningrad.

L'Ukraine intensifie ces dernières semaines ses frappes contre la Russie (image d’illustration).
L'Ukraine intensifie ces dernières semaines ses frappes contre la Russie (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

25.03.2026, 07:23

L'Ukraine intensifie ces dernières semaines ses frappes contre la Russie, qui depuis le début de son offensive en février 2022 pilonne quotidiennement le pays et a tiré mardi près de 1000 drones en 24 heures selon Kiev.

Entre 20H00 GMT mardi et 04H00 GMT mercredi, «les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 389 drones ukrainiens», notamment au-dessus des régions de Briansk, de Belgorod et de Koursk, frontalières de l'Ukraine, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Les frappes de drones ont également visé la région de Moscou, ainsi que la région de Léningrad où l'important port d'Oust-Louga, dans le golfe de Finlande, a été touché, ont rapporté les autorités locales.

La région de Léningrad enserre la ville de Saint-Pétersbourg et se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de l'Ukraine. «Un feu est en train d'être maîtrisé au port d'Oust-Louga», a déclaré le gouverneur de la région Aleksandr Drozdenko. Selon lui, aucune victime n'était à déplorer à ce stade.

Il n'a pas précisé quelle zone du port avait été touchée. Celui-ci a une importante activité pour les exportations russes d'engrais, de pétrole et de charbon notamment. Lundi, l'Ukraine avait déjà frappé le port de Primorsk, situé près de la frontière finlandaise, y occasionnant un incendie.

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«Dégâts importants»

Pour sa part, le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov a fait état mercredi de «dégâts importants» infligés à des infrastructures énergétiques dans cette région jouxtant la région ukrainienne de Kharkiv. «En conséquence, des interruptions dans la fourniture d'électricité, d'eau et de chauffage ont été signalés», a-t-il indiqué.

Pour sa part, Moscou a procédé mardi à sa plus importante attaque aérienne diurne depuis le début du conflit, tirant près de 1.000 drones en 24 heures, dont 556 de jour, a rapporté Kiev. Avec les frappes survenues dans la nuit, cette attaque avait fait huit morts dans plusieurs régions du pays, selon les autorités ukrainiennes.

Entre 21h00 mardi et 5h00 mercredi (heures suisses), «les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 389 drones ukrainiens», notamment au-dessus des régions de Briansk, de Belgorod et de Koursk, frontalières de l'Ukraine, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

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