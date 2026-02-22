Les reliques de François d'Assise exposées pour la première fois

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Déjà près de 400'000 réservations Les reliques de François d'Assise exposées pour la première fois

ATS

22.2.2026 - 11:28

«Corpus Sancti Francisci»: sur la vitrine en plexiglas, une inscription en latin rappelle à qui appartient le squelette. Pour la première fois, les reliques de Saint François sont exposées au public à Assise, pour le 800e anniversaire de la mort du patron de l'Italie

Les reliques de François d'Assise exposées pour la première fois - Gallery
Les reliques de François d'Assise exposées pour la première fois - Gallery. Les fidèles peuvent se recueillir jusqu'au 22 mars devant la dépouille de Saint François d'Assise.

Les fidèles peuvent se recueillir jusqu'au 22 mars devant la dépouille de Saint François d'Assise.

Photo: ATS

Les reliques de François d'Assise exposées pour la première fois - Gallery. Le corps est exposé devant l'autel de l'église inférieure de la basilique Saint-François d'Assise.

Le corps est exposé devant l'autel de l'église inférieure de la basilique Saint-François d'Assise.

Photo: ATS

Les reliques de François d'Assise exposées pour la première fois - Gallery. De nombreux pèlerins faisaient la queue dimanche pour accéder à l'édifice.

De nombreux pèlerins faisaient la queue dimanche pour accéder à l'édifice.

Photo: ATS

Les reliques de François d'Assise exposées pour la première fois - Gallery
Les reliques de François d'Assise exposées pour la première fois - Gallery. Les fidèles peuvent se recueillir jusqu'au 22 mars devant la dépouille de Saint François d'Assise.

Les fidèles peuvent se recueillir jusqu'au 22 mars devant la dépouille de Saint François d'Assise.

Photo: ATS

Les reliques de François d'Assise exposées pour la première fois - Gallery. Le corps est exposé devant l'autel de l'église inférieure de la basilique Saint-François d'Assise.

Le corps est exposé devant l'autel de l'église inférieure de la basilique Saint-François d'Assise.

Photo: ATS

Les reliques de François d'Assise exposées pour la première fois - Gallery. De nombreux pèlerins faisaient la queue dimanche pour accéder à l'édifice.

De nombreux pèlerins faisaient la queue dimanche pour accéder à l'édifice.

Photo: ATS

Keystone-SDA

22.02.2026, 11:28

22.02.2026, 12:13

A partir de ce dimanche et jusqu'au 22 mars, devant l'autel de l'église inférieure de la basilique Saint-François d'Assise, pèlerins et visiteurs pourront se recueillir devant les ossements de Saint François, décédé le 3 octobre 1226.

Le corps du saint, fondateur de l'ordre des Franciscains qui a renoncé à ses richesses et consacré sa vie aux pauvres, fut transféré dans la basilique construite en son honneur en 1230. Mais ce n'est qu'en 1818, au terme de fouilles menées dans la plus grande discrétion, que sa tombe fut retrouvée.

Drame de Crans-Montana. Léon XIV reçoit des proches de victimes

Drame de Crans-MontanaLéon XIV reçoit des proches de victimes

Habituellement dérobée au regard, la vitrine transparente conservant depuis 1978 les reliques de Saint François a été exhumée samedi matin du coffre en métal où elle se trouvait, à l'intérieur de son tombeau en pierre, dans la crypte de la basilique. Le squelette de petite taille, au crâne endommagé lors de son transfert dans la basilique au XIIIe siècle, repose sur un drap de soie blanc.

Des centaines de milliers de fidèles

En dehors de précédentes exhumations à des fins de contrôle et d'examen scientifique, les os de Saint François n'ont été exposés qu'une fois en 1978, à un public extrêmement restreint et durant une journée seulement.

Les réservations s'élèvent déjà à «presque 400'000 (personnes) venant de toutes les parties du monde, avec bien sûr une nette prépondérance de l'Italie», a détaillé frère Marco Moroni, gardien du couvent franciscain.

Vatican. Le Pape reçoit des grands noms du cinéma, «laboratoire d'espérance»

VaticanLe Pape reçoit des grands noms du cinéma, «laboratoire d'espérance»

Le 4 octobre, pour la première fois depuis près de 50 ans, la Saint François d'Assise sera de nouveau un jour férié en Italie, en l'honneur du saint patron de l'Italie mais également du pape argentin du même nom. Décédé en avril 2025, le pape François a en effet été le premier à prendre le nom du saint.

Les plus lus

Les Moretti ne disposaient d’aucun fonds lors de la reprise du Constellation
Un loup migrateur traverse le lac des Quatre-Cantons à la nage
Nadja Kälin signe un exploit improbable sur 50 km
Finale au couteau à Cortina : les Suissesses se contentent de l’argent
Les reliques de François d'Assise exposées pour la première fois
Nouméa : un surfeur retrouvé mort, victime présumée d’une attaque de requin