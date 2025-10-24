Les renvois de requérants d'asile irakiens déboutés en Suisse s'accélèrent. Davantage de renvois forcés ont été effectués depuis la signature d'un accord migratoire avec l'Irak en mai 2024, a déclaré Nicolas Bideau vendredi.

Keystone-SDA ATS

Cet accord avait permis de faciliter la procédure pour le renvoi des ressortissants irakiens dont la demande d'asile a été refusée en Suisse.

«Davantage de renvois forcés ont été effectués depuis la signature de l'accord et la coopération s'est considérablement améliorée», a déclaré le chef de la communication du Département fédéral des affaires étrangères Nicolas Bideau à Keystone-ATS depuis Bagdad. Il accompagne la tournée du ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis au Proche et Moyen-Orient.

La gestion des renvois de requérants d'asile vers l'Irak constitue l'une des priorités de l'ambassade helvétique réouverte à Bagdad l'année dernière et où une déléguée suisse du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a été détachée. L'objectif est d'intensifier encore ce processus.

En 2024, un peu moins de 600 demandes d'asile irakiennes ont été déposées, selon les statistiques du SEM. Les renvois de requérants déboutés, toutes nationalités confondues, ont augmenté de 18,5% l'année dernière, passant à 7205. Et 4323 personnes tenues de quitter la Suisse n’avaient pas encore pu être renvoyées.