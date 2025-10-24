  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Amélioration de la coopération Les renvois de réfugiés irakiens déboutés en Suisse s'accélèrent

ATS

24.10.2025 - 15:09

Les renvois de requérants d'asile irakiens déboutés en Suisse s'accélèrent. Davantage de renvois forcés ont été effectués depuis la signature d'un accord migratoire avec l'Irak en mai 2024, a déclaré Nicolas Bideau vendredi.

Cet accord avait permis de faciliter la procédure pour le renvoi des ressortissants irakiens dont la demande d'asile a été refusée en Suisse (illustration, archives).
Cet accord avait permis de faciliter la procédure pour le renvoi des ressortissants irakiens dont la demande d'asile a été refusée en Suisse (illustration, archives).
sda

Keystone-SDA

24.10.2025, 15:09

Cet accord avait permis de faciliter la procédure pour le renvoi des ressortissants irakiens dont la demande d'asile a été refusée en Suisse.

«Davantage de renvois forcés ont été effectués depuis la signature de l'accord et la coopération s'est considérablement améliorée», a déclaré le chef de la communication du Département fédéral des affaires étrangères Nicolas Bideau à Keystone-ATS depuis Bagdad. Il accompagne la tournée du ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis au Proche et Moyen-Orient.

La gestion des renvois de requérants d'asile vers l'Irak constitue l'une des priorités de l'ambassade helvétique réouverte à Bagdad l'année dernière et où une déléguée suisse du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a été détachée. L'objectif est d'intensifier encore ce processus.

En 2024, un peu moins de 600 demandes d'asile irakiennes ont été déposées, selon les statistiques du SEM. Les renvois de requérants déboutés, toutes nationalités confondues, ont augmenté de 18,5% l'année dernière, passant à 7205. Et 4323 personnes tenues de quitter la Suisse n’avaient pas encore pu être renvoyées.

Les plus lus

Trump annule le sommet de paix et punit sévèrement Moscou
Coup de théâtre : la star française du biathlon passe aux aveux !
Une grand-tante mise en examen dans l'affaire Grégory
Mikaela Shiffrin entourée par de nombreuses incertitudes
Orbán veut contourner les sanctions américaines sur le pétrole russe