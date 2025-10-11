  1. Clients Privés
Crise politique Les Républicains ne participeront pas au gouvernement de Lecornu

Basile Mermoud

11.10.2025

Les Républicains ont décidé samedi de ne pas participer au gouvernement de Sébastien Lecornu, s'engageant uniquement à apporter «un soutien texte par texte» à l'exécutif, lors d'un bureau politique, instance qui regroupe les principales personnalités du parti.

Sébastien Lecornu, en visite dans un commissariat de L’Haÿ-les-Roses, en banlieue sud de Paris, le 11 octobre 2025.
Sébastien Lecornu, en visite dans un commissariat de L’Haÿ-les-Roses, en banlieue sud de Paris, le 11 octobre 2025.
AFP

Agence France-Presse

11.10.2025, 14:15

«Le bureau politique affirme un soutien texte par texte au gouvernement», tout en soulignant «qu'à ce stade, la confiance et les conditions ne sont pas réunies pour que Les Républicains participent au gouvernement», a indiqué le parti dans un communiqué, précisant que cette décision avait été adoptée «à une large majorité».

France. Lecornu veut former un gouvernement «libre», qui ne serait pas «prisonnier des partis»

FranceLecornu veut former un gouvernement «libre», qui ne serait pas «prisonnier des partis»

