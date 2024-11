Les républicains ont repris mardi le contrôle du Sénat des Etats-Unis, un organe crucial du pouvoir fédéral. Cette victoire permet au parti de Donald Trump de dominer au moins l'une des deux chambres du Congrès.

Dans l'Ohio, le républicain Bernie Moreno a remporté l'élection sénatoriale. ats

ATS

La seconde chambre, celle des représentants, est toujours en jeu. Aucun des deux partis ne semble avoir un avantage décisif tandis que se poursuit mercredi le dépouillement des bulletins dans les 50 Etats.

Le basculement du Sénat a été rendu possible grâce à deux succès électoraux, en Virginie-Occidentale et dans l'Ohio. Dans le premier Etat, le gouverneur Jim Justice, soutenu par Donald Trump, est arrivé en tête face au démocrate Glenn Elliott. Dans le second Etat, le républicain Bernie Moreno l'a emporté sur le fil contre le démocrate Sherrod Brown, en poste depuis 2007.

Soutenus par Trump

M. Justice occupera le siège de Joe Manchin, un ancien démocrate qui ne s'est pas représenté. Une victoire républicaine était attendue en Virginie-Occidentale, Etat montagneux et rural, autrefois connu pour ses mines de charbon et marqué à droite.

M. Moreno est lui un ancien concessionnaire automobile de 57 ans né en Colombie. Il va devenir le premier sénateur d'origine hispanique à représenter l'Ohio au Sénat. Cet Etat du Midwest a par ailleurs majoritairement voté à la présidentielle pour Donald Trump. L'ex-président avait également apporté son appui à Bernie Moreno.

Le Sénat américain compte 100 sièges - deux par Etat - et 34 d'entre eux étaient soumis au vote lors de ce scrutin du 5 novembre. Les démocrates avaient la tâche ardue de devoir en défendre les deux tiers, un vrai défi étant donné leur courte majorité de 51 sièges contre 49.

Les élections américaines de 2024 L'Amérique élit un nouveau président le 5 novembre. Mais il n'y a pas que le président qui sera élu, il y aura aussi 35 sièges au Sénat, la totalité de la Chambre des représentants ainsi que onze gouverneurs. blue News accompagne la phase chaude du duel pour la Maison Blanche non seulement avec un regard depuis la Suisse, mais aussi avec des reportages en direct des Etats-Unis. Patrick Semansky/AP/dpa

Deux femmes noires

A noter que pour la première fois dans ses 235 années d'existence, le Sénat comptera deux femmes noires: Angela Alsobrooks et Lisa Blunt Rochester, deux démocrates, représenteront respectivement le Maryland et le Delaware dans cette chambre dominée par les hommes.

Chambre haute du Congrès, le Sénat vote les lois fédérales, tout comme la Chambre des représentants. Mais il a également des pouvoirs exclusifs très importants, notamment dans la nomination ou la destitution de personnages-clés de l'exécutif, ou encore dans la confirmation des magistrats fédéraux.

Les 435 sièges de la Chambre des représentants étaient aussi à renouveler ce 5 novembre mais le décompte pourrait prendre des jours.

Première personne transgenre

Le verdict des urnes déterminera si le vainqueur de la présidentielle pourra mettre en oeuvre son programme en bonne entente avec le Parlement, ou s'il devra s'attendre à des blocages, voire des impasses.

La démocrate Sarah McBride est elle devenue mardi la première personne transgenre élue au Congrès, où elle représentera son Etat du Delaware. La femme de 34 ans, qui siégeait au Sénat local de ce petit Etat du nord-est des Etats-Unis, va entrer à la Chambre des représentants.

Les droits des personnes transgenres figuraient parmi les sujets brûlants de cette campagne des élections présidentielle et législatives américaines.

ATS