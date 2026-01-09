«Ce n'est pas un accident» - Giorgia Meloni réclame que les responsabilités soient établies

«Ce qui s'est passé à Crans-Montana n'est pas un accident, c'est le résultat d'un trop grand nombre de personnes qui n'ont pas fait leur travail ou qui pensaient gagner de l'argent facilement», a déclaré vendredi Giorgia Meloni. «Les responsabilités doivent être identifiées».

«Il y a trop de ‹pourquoi › qui ont conduit à la tragédie du Nouvel An en Suisse» a déclaré la cheffe du gouvernement italien. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La cheffe du gouvernement italien s'exprimait à Rome lors d'une conférence de presse, rapporte l'agence Ansa. «Lorsque les premières vidéos sont sorties, j'ai été très frappée par le fait que certains de ces jeunes soient restés à l'intérieur du local alors que les flammes s'étaient déjà déclarées. Je ne comprenais pas pourquoi», a ajouté Giorgia Meloni.

«La chose la plus intelligente a été dite par l'une des mères: la musique continuait à jouer et le fait que les jeunes aient un seuil de dangerosité plus bas que le nôtre n'a pas aidé: pourquoi la musique n'a-t-elle pas été arrêtée? Pourquoi n'a-t-on pas dit aux jeunes de sortir? Pourquoi le maire n'a-t-il pas effectué de contrôles? Il y a trop de 'pourquoi ' qui ont conduit à la tragédie du Nouvel An en Suisse».