Drame à Crans-Montana «Ce n'est pas un accident» - Giorgia Meloni réclame que les responsabilités soient établies

ATS

9.1.2026 - 13:06

«Ce qui s'est passé à Crans-Montana n'est pas un accident, c'est le résultat d'un trop grand nombre de personnes qui n'ont pas fait leur travail ou qui pensaient gagner de l'argent facilement», a déclaré vendredi Giorgia Meloni. «Les responsabilités doivent être identifiées».

«Il y a trop de ‹pourquoi › qui ont conduit à la tragédie du Nouvel An en Suisse» a déclaré la cheffe du gouvernement italien.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.01.2026, 13:06

09.01.2026, 14:52

La cheffe du gouvernement italien s'exprimait à Rome lors d'une conférence de presse, rapporte l'agence Ansa. «Lorsque les premières vidéos sont sorties, j'ai été très frappée par le fait que certains de ces jeunes soient restés à l'intérieur du local alors que les flammes s'étaient déjà déclarées. Je ne comprenais pas pourquoi», a ajouté Giorgia Meloni.

«Catastophe». Tragédie de Crans-Montana : des mesures seront prises selon Guy Parmelin

«La chose la plus intelligente a été dite par l'une des mères: la musique continuait à jouer et le fait que les jeunes aient un seuil de dangerosité plus bas que le nôtre n'a pas aidé: pourquoi la musique n'a-t-elle pas été arrêtée? Pourquoi n'a-t-on pas dit aux jeunes de sortir? Pourquoi le maire n'a-t-il pas effectué de contrôles? Il y a trop de 'pourquoi ' qui ont conduit à la tragédie du Nouvel An en Suisse».

Crans-Montana : Jacques et Jessica Moretti devant la justice ce 9 janvier

Les propriétaires du bar "Le Constellation" de Crans-Montana sont entendus par la justice valaisanne, ce vendredi matin à Sion. Il s’agira de leur première audition en tant que prévenus de l’incendie du réveillon.

09.01.2026

