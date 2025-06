Les retraités les plus heureux d'Europe vivent en Suisse. Selon une étude publiée mercredi, 80% des personnes de 65 à 80 ans établies en Suisse sont très satisfaites de leur existence.

Moins d'un tiers des 65 à 74 ans se sentent au moins parfois seuls en Suisse (photo prétexte). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Elles ont porté un jugement majoritairement positif sur leurs activités de loisirs, leurs contacts sociaux, leur santé, ainsi que leur mobilité et leurs voyages, révèle cette enquête réalisée auprès de 2063 personnes par l'institut YouGov pour le compte de l'assureur Swiss Life.

Les personnes à hauts revenus étaient en moyenne plus satisfaites que celles à faibles revenus. En outre, la satisfaction générale est d'autant plus faible que l'état de santé subjectif est mauvais.

Pas de différence hommes-femmes

Aucune différence n'est observée entre les hommes et les femmes, ni entre les personnes sans enfant ou les personnes de 65 ans ou plus avec de la descendance, ni encore entre les seniors avant ou sans petits-enfants. Les couples étaient en revanche plus heureux que les personnes seules.

Nulle part en Europe, on n'observe une proportion de la population à la retraite (très) contente de sa vie aussi forte qu'en Suisse, ajoute Swiss Life, qui base ses calculs sur les données de l'institut Eurostat. Dans les autres groupes d'âge également, les Suisses sont généralement plus heureux que les autres Européens.

A noter qu'en Scandinavie, en Autriche, en Irlande ou à Malte, les retraités sont également plus heureux de leur vie que leurs compatriotes plus jeunes.

Garde des petits-enfants

Moins d'un tiers des 65 à 74 ans se sentent au moins parfois seuls en Suisse. Environ 60% des 65 à 80 ans ont des petits-enfants et près des deux tiers des grands-parents les gardent au moins une fois par mois.

Un grand nombre de sondés consacrent chaque jour du temps à la lecture (77%), à la télévision (76%) ou aux tâches ménagères (59%). Ces dernières sont prises en charge nettement plus souvent par les femmes (74%) que par les hommes (42%).

Par ailleurs, près d'un tiers des seniors (30%) utilisent chaque jour des réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook, mais ils sont encore plus nombreux à ne pas le faire (39%).