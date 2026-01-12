«Des rues couvertes de sang» - Trump interviendra-t-il ?

Les manifestations en Iran ne s'arrêtent pas, bien que le régime agisse de manière très dure. Donald Trump intervient-il maintenant ? Quelles sont ses possibilités ? Qui est Rubina Aminian et quel est le rôle du prince héritier ? Voici cinq questions - et réponses - sur le sujet.

Trump affirme que l'Iran veut négocier et qu'une réunion est en cours de préparation Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les dirigeants iraniens avaient appelé pour "négocier" après ses menaces d'opération militaire. 12.01.2026

Pas le temps ? blue News résume pour toi Quelle est la situation actuelle ? Téhéran parle de «terreur» et réagit avec fermeté. «Les rues sont couvertes de sang», déplore une source de la BBC.

Qui était Rubina Aminian ? Le sort d'une jeune femme de 23 ans, tuée d'une balle dans la tête, émeut.

Comment réagit Donald Trump ? Le président américain a d'abord promis son aide - il affirme désormais que Téhéran veut négocier.

Comment les Etats-Unis pourraient-ils intervenir ? Outre les frappes aériennes, on envisage apparemment aussi une aide non militaire.

Quel est le rôle du fils du chah ? Le prince héritier se dit prêt à mourir pour la cause. Reste à savoir s'il est sollicité. Montre plus

Quelle est la situation actuelle ?

L'Iran est en proie à de grands troubles depuis que Mahsa Amini, une Kurde de 22 ans, a été tuée par la police des mœurs à la mi-septembre 2022. Le régime réagit aux récentes protestations avec une «sévérité maximale»: comme l'a annoncé le procureur général, les manifestants arrêtés doivent être déclarés «ennemis de Dieu» et exécutés.

Entre-temps, selon la Human Rights Activist New Agency (HRNA), qui opère depuis les Etats-Unis, 10 681 personnes auraient été arrêtées. La HRNA annonce un bilan de 544 morts. Des images circulent sur Internet, montrant des montagnes de sacs mortuaires. Il s'agirait de victimes du régime, l'authenticité des photos ne peut toutefois pas être vérifiée.

Cette photo circule sur X, montrant des sacs mortuaires partout. X/@_SampathRam

Selon Ian Brian Hook, l'envoyé spécial américain en Iran, les manifestations qui se déroulent depuis un peu plus de deux semaines pourraient avoir coûté la vie à plus de 1000 citoyens. «Nous savons avec certitude qu'il y a beaucoup, beaucoup de centaines de morts», a-t-il déclaré, cité par NBC News.

L'incertitude quant aux chiffres exacts est bien sûr due au black-out sur les informations qui a provoqué la coupure d'Internet. Le nombre de victimes pourrait entre-temps être devenu nettement plus élevé.

Capture d'écran d'une vidéo sur X : des personnes cherchent des proches sous des rangées de cadavres. X/@persianjewess

Le régime de Téhéran adapte son langage à la violence dans les rues. Le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghtchi déclare que la protestation est devenue «violente et sanglante» et évoque des «opérations terroristes». La situation est toutefois «entièrement sous contrôle».

Ce que contredit une source de iranienne de la BBC britannique: «la situation ici est très, très mauvaise». Les forces de sécurité auraient tiré à balles réelles. «On se croirait dans une zone de guerre, les rues sont couvertes de sang. Ils transportent les corps dans des camions», a-t-on appris.

Qui était Rubina Aminian ?

Le groupe Iran Human Rights (IHR), basé en Norvège, attire l'attention sur un destin funeste: la mort de Rubina Aminian. La jeune femme de 23 ans aurait reçu une balle à l'arrière de la tête, tirée à bout portant, le 8 janvier à Téhéran.

VICTIME. Elle s’appelait Rubina Aminian et avait 23 ans. Cette étudiante en design et mode au Collège technique Shariati de Téhéran, a été tuée à bout portant par derrière jeudi 8 janvier 2026 alors qu’elle manifestait dans la capitale. Source : @iranhumanrights.bsky.social



[image or embed] — Armin Arefi (@arminarefi.bsky.social) 11. Januar 2026 um 15:52

Cette Kurde de Marivan étudiait le design de mode dans la capitale et avait rejoint les manifestations jeudi soir après ses cours. Sa famille a dû identifier le corps - et a également vu «les corps de centaines de jeunes», écrit IHR.

“It wasn’t just my daughter, I saw hundreds of bodies with my own eyes.”



The names of the protesters are beginning to emerge despite the internet blackout, and it is heartbreaking. Reports estimate at least 2,000 civilians killed so far.



Rubina Aminian, 23, a student in Tehran,… pic.twitter.com/8NdsNoQsW8 — Hen Mazzig (@HenMazzig) January 11, 2026

«Ce n'était pas seulement ma fille. J'ai vu des centaines de cadavres de mes propres yeux», a déclaré la mère de la victime. De nombreux corps présentaient des blessures par balle à la tête, poursuit le texte.

Comment réagit Donald Trump ?

Le président américain a sans doute attisé les protestations en déclarant ce week-end qu'il allait punir la violence contre les manifestants. Il est évident que des mesures plus que rigoureuses sont désormais prises contre la résistance. Le président américain agira-t-il ?

Peut-être pas: l'homme de 79 ans a déclaré dimanche soir à bord d'Air Force One que Téhéran avait proposé des négociations après avoir menacé d'intervenir militairement.

If you claim to support human rights yet can’t bring yourself to show solidarity with those fighting for their liberty in Iran, you’ve revealed yourself. You don’t give a damn about people being oppressed and brutalised so long as it’s being done by the enemies of your enemies. pic.twitter.com/eK3jjh3pD6 — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 11, 2026

«L'Iran a appelé, ils veulent négocier», a déclaré Donald Trump. Il a ajouté que l'administration américaine était actuellement en discussion avec Téhéran pour organiser une rencontre. «Je pense qu'ils en ont assez d'être battus par les États-Unis», a déclaré le président américain.

Il a en même temps déclaré qu'il devrait peut-être agir en premier, car on parle d'un nombre croissant de victimes en Iran et que les dirigeants de Téhéran continuent d'arrêter des manifestants.

Senator Lindsey Graham called on Trump to take decisive action against Iran's leadership, accusing them of killing their own people. He said removing those in power could weaken groups like Hezbollah and Hamas, and open a path to better Israel-Saudi ties.



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 12. Januar 2026 um 10:22

Selon les milieux gouvernementaux américains, Trump et ses conseillers envisagent plusieurs possibilités d'agir contre les dirigeants iraniens. Trump a déclaré que l'armée et son gouvernement avaient «quelques options très fortes» pour intervenir en Iran.

Faisant référence à la mise en garde de l'Iran contre des mesures de rétorsion, il a déclaré: «s'ils le font, nous les frapperons d'une manière qui ne les a jamais frappés auparavant».

Comment les États-Unis pourraient-ils intervenir ?

Pour une attaque aérienne de l'US Navy, il faudrait idéalement que deux porte-avions se trouvent à proximité de l'Iran - mais c'est raté: les unités qui s'y rendent habituellement ont été retirées dans les Caraïbes en direction du Venezuela.

Mais des frappes militaires sont bien entendu possibles: comme lors de l'attaque américaine contre le programme nucléaire iranien en juin, des bombardiers furtifs de type B-2 pourraient décoller des Etats-Unis et envoyer leur cargaison mortelle au Proche-Orient. En outre, ils pourraient être soutenus par des avions de combat stationnés au Proche-Orient.

Le Pentagone ne devrait toutefois pas risquer la vie des pilotes américains: Washington pourrait également opter pour une attaque avec des missiles de croisière tirés depuis des sous-marins ou des navires.

Une autre alternative consiste à lancer des attaques sans la participation de l'armée. Ainsi, des cyberattaques pourraient paralyser les communications du régime qui, contrairement à la population, continue d'avoir accès à Internet. Ou alors, l'accès à Internet serait rétabli pour une large partie de la population, par exemple avec des terminaux Starlink. «Nous devrons peut-être parler à Elon Musk», a déclaré Donald Trump à ce sujet, selon CNBC.

Quel est le rôle du fils du chah ?

Contrairement aux troubles précédents en Iran, le fils du défunt shah semble cette fois jouer un rôle: Reza Pahlavi, qui vit en exil aux États-Unis, a appelé à la grève et au «soulèvement national». «Nous ne sommes pas seuls», déclare le prince héritier de 65 ans dans une vidéo et promet à son peuple que «le soutien international va bientôt arriver».

❗️BREAKING: Reza Pahlavi: “We are not alone, global assistance will arrive soon.” He says recent mass protests have shaken the regime and announces a new phase of the national uprising. He urges holding central streets and confronting the regime’s propaganda/blackout apparatus.



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 11. Januar 2026 um 23:42

Pahlavi s'est également adressé à la chaîne de télévision Fox News - et s'est directement adressé au président américain: «vous avez déjà établi votre héritage en tant qu'homme engagé dans la paix et combattant les forces du mal», appâte l'Iranien à l'Américain.

«Ce n'est pas pour rien que les gens en Iran donnent votre nom à des rues. Ils savent que vous êtes l'exact opposé de Barack Obama et de Joe Biden. Ils savent qu'ils ne les trahiront pas comme ils l'ont fait», estime Pahlavi.

Don't censor the voice & will of the Iranian people. Iranians are demanding far more when they bravely risk their lives to chant Javid Shah.pic.twitter.com/45B599Aapx



Iranians across the nation have been bravely & clearly chanting Javid Shah (Long live the Shah) in support of… — 𝐝𝐚𝐫𝐲𝐚𝐝𝐚𝐫 (@daryadar_iran) January 12, 2026

Il y a désormais une chance de renverser le régime des mollahs: «je suis prêt à retourner en Iran à la première occasion», assure ce père de trois filles. «Je prévois déjà cela, ainsi que l'équipe de transition. Nous espérons simplement que le peuple iranien sera victorieux cette fois-ci, et il le sera».

Reza Pahlavi:



I know that Iranians are prepared to die for this cause and so am I.



Source: Fox News pic.twitter.com/Sss0kdEKDs — Clash Report (@clashreport) January 11, 2026

Le prince héritier ajoute: «je sais que les Iraniens sont prêts à mourir pour cette cause, et je le suis aussi». Le problème: Pahlavi n'est pas venu dans le pays depuis des décennies - et c'est le régime de son père qui a rendu possible la révolution islamique de 1979. D'un autre côté, le prince héritier est l'un des rares visages éminents de la résistance.

Notice sur l'intelligence artificielle: cet article a été traduit de l'allemand à l'aide de l'IA et adapté par notre rédaction.