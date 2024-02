Les Russes attaquent Avdiïvka «avec des forces très importantes»

Les forces russes, qui tentent depuis des mois d'encercler Avdiïvka dans l'Est de l'Ukraine, attaquent la ville «avec des forces très importantes», a rapporté jeudi son maire. Il a évoqué une situation «tout simplement irréelle» par endroits.

«Malheureusement, l'ennemi nous presse de toutes parts, il n'y a pas une seule partie de notre ville qui soit plus ou moins calme. Ils donnent l'assaut avec des forces très importantes», a indiqué le maire d'Avdiivka Vitaly Barabach. Ici, un militaire russe. sda

Quelques jours plus tôt, il avait évoqué une situation «critique» dans certains quartiers, alors que l'armée russe a redoublé d'efforts pour conquérir cette ville industrielle ravagée.

Selon lui, les conditions météorologiques, boueuses, sur place ne permettent pas aux troupes russes d'utiliser leurs véhicules mais la situation reste «très chaude, très difficile». «Dans certaines directions c'est tout simplement irréel», a-t-il lancé.

Il a répertorié «50 tirs massifs d'obus» et plus de 30 bombardements aériens au cours des dernières 24 heures sur Avdiïvka, où demeurent 941 civils malgré les combats et les importantes destructions.

Combats de rue

Mardi, M. Barabach avait rapporté de premiers «combats de rue» dans cette cité industrielle de l'Est de l'Ukraine avec des groupes isolés de «saboteurs» et d'éclaireurs russes.

La chaîne Telegram DeepState, proche de l'armée ukrainienne et suivie par plus de 600'000 personnes, a rapporté une situation «critique et chaotique» à Avdiïvka, où les troupes russes avancent par endroits et sont repoussées dans d'autres.

Selon la chaîne Rybar, proche de l'armée russe et suivie par plus de 1,1 million de personnes, les forces de Moscou avancent au Nord et à l'Est de la ville, se rapprochant des lignes d'approvisionnement des troupes ukrainiennes.

Les forces russes tentent depuis des mois d'encercler Avdiïvka, où les soldats ukrainiens sont retranchés dans des positions fortifiées. Il s'agit de l'un des points les plus chauds du front depuis l'échec de la contre-offensive estivale ukrainienne.

