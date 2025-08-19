  1. Clients Privés
«Ils nous aboient dans le dos» Les Russes se moquent des Européens après le sommet de Washington

Keystone-SDA, AFP, Sven Ziegler

19.8.2025

Après la rencontre à Washington entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens, Moscou a réagi avec dérision. Des responsables russes l’ont clairement indiqué : ils préfèrent mener des négociations de paix directement avec les États-Unis.

L'ancien chef du Kremlin Medvedev se dispute avec Trump depuis plusieurs jours déjà. (photo d'archives)
L'ancien chef du Kremlin Medvedev se dispute avec Trump depuis plusieurs jours déjà. (photo d'archives)
Uncredited/Sputnik Pool via AP/dpa

Keystone-SDA, AFP, Sven Ziegler

19.08.2025, 12:03

19.08.2025, 14:10

Pas le temps? blue News résume pour toi

  • Les hauts responsables russes attaquent l'Europe après le sommet sur l'Ukraine à Washington.
  • Medvedev se moque de Selenskyj et le qualifie de «clown de Kiev».
  • Moscou signale que les pourparlers de paix ne doivent de préférence être menés qu'avec les Etats-Unis.
Montre plus

Les réactions venues de Moscou ne se sont pas fait attendre: après la rencontre à la Maison-Blanche entre le président américain Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens, des responsables russes ont vivement attaqué les Européens.

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a parlé sur X d’une «coalition antirusse belliciste des volontaires», qui n’aurait pas réussi à «surpasser Trump sur son propre terrain». L’Europe, a-t-il ajouté, a «fayoté». 

Medvedev s’est montré particulièrement sarcastique à l’égard de Zelensky, qu’il a qualifié de «clown de Kiev». Il s’est demandé quelle «mélodie» le président ukrainien allait jouer, à son retour, sur les questions de garanties et de territoires.

Medvedev, aujourd’hui vice-président du Conseil de sécurité russe, endosse régulièrement le rôle de va-t-en-guerre – permettant ainsi au chef du Kremlin, Vladimir Poutine, d’apparaître plus modéré.

«Renversé»

D'autres politiciens moscovites ont également profité de l'occasion pour minimiser le rôle de l'Europe. Le responsable russe des affaires étrangères Konstantin Kossatchev a déclaré sur Telegram que l'Ukraine et les Européens avaient dû «modérer leur attitude hostile à la Russie» sous la pression de Trump. «Ni Kiev ni Bruxelles ne doivent aboyer contre la Russie en se cachant derrière le dos des Américains. La Russie a résisté», a-t-il écrit.

Leonid Sluzki, président de la commission des affaires étrangères de la Douma, s'est exprimé dans le même sens. L'Europe ne devrait pas «perturber» le processus de négociation et mieux répondre à l'appel de Poutine à une entente directe avec les Etats-Unis.

L'agence de presse publique Ria Novosti s'est entre-temps montrée sceptique quant à une éventuelle rencontre tripartite entre Poutine, Selenskyj et Trump. Même une telle rencontre au sommet ne garantit pas la paix, a-t-elle commenté: «Tous les accords provisoires peuvent être renversés au dernier moment – même par le troisième participant». Ce qui est décisif au final, c'est que la Russie n'obtienne pas seulement des concessions territoriales, mais aussi des garanties de sécurité vis-à-vis de l'Occident.

Trump accueille Poutine en Alaska

Trump accueille Poutine en Alaska

16.08.2025

