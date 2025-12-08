La population en Suisse déménage peu. En 2024, moins de 10% des habitants ont changé de logement, un taux stable par rapport à 2023, mais «historiquement» bas, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS).

En 2024, les habitants ont déménagé sur une distance moyenne de 13,4 km, hormis ceux qui sont partis à l'étranger (photo d'illustration). ATS

L'an dernier, exactement 9,3% de la population suisse a déménagé, selon les derniers chiffres publiés lundi. Ce taux se situe à son niveau le plus bas observé sur plus d'une décennie, indique l'OFS dans son communiqué. Depuis 2020, la propension à déménager a reculé de plus de 10%.

Alors que la migration a augmenté depuis 2020, les déménagements diminuent. En 2020, environ 769'000 personnes avaient changé de logement en Suisse, contre 697'000 en 2024, soit en moyenne quelque 1900 personnes par jour.

Pour ceux qui ont décidé de changer d'air, près des trois quarts sont restés dans le même canton alors que seuls 2% ont traversé une frontière linguistique. Treize pour cent sont partis à l'étranger.

Les jeunes plus mobiles

Le taux de déménagement était le plus élevé dans les cantons de Bâle-Ville (11,3%) et Neuchâtel (10,6%), le plus faible à Nidwald (7,4%) et Obwald (7,4%). La distance moyenne des déplacements s'est élevée à 13,4 km.

Les jeunes ménages restent les plus mobiles. Et les célibataires ont deux fois plus changé de logement que les personnes mariées. Plus un logement est petit, plus ses occupants sont susceptibles d'en changer: cela concerne une personne sur huit d'un appartement de 1 à 2 pièces contre une sur 14 pour un logement de 4 pièces ou plus.

Les jeunes jusqu'à 14 ans et les adultes de 30 à 45 ans se sont majoritairement orientés vers des logements plus grands en Suisse. A l'inverse, les jeunes adultes et les personnes de plus de 50 ans ont généralement opté pour des logements plus petits. Lors d'un déménagement d'une commune urbaine vers une commune rurale, les personnes ont gagné en moyenne 17 mètres carrés de surface habitable.