Les Suisses paient 80% de plus pour les mêmes produits

Ceux qui vivent en Suisse doivent mettre la main au porte-monnaie : Par rapport à l'UE, on paie ici 80 pour cent de plus pour les mêmes biens et services. Dans certains domaines, la différence est particulièrement importante.

Même les produits de tous les jours sont souvent 80 pour cent plus chers en Suisse que dans l'UE. Archivbild: Sven Hoppe/dpa

Philipp Fischer, Maximilian Haase Maximilian Haase

Pas le temps ? blue News résume pour toi Pour les mêmes produits et services, on paie en moyenne 80 pour cent de plus en Suisse que dans l'UE.

Selon une récente étude comparative des prix de l'OFS, toutes les marchandises, de la viande aux voitures, sont plus chères dans notre pays, à l'exception des ordinateurs portables et des smartphones.

La différence est particulièrement importante pour les hôpitaux, dont les prestations coûtent trois fois plus cher que dans l'UE. Montre plus

Le fait que l'on paie plus cher en Suisse qu'ailleurs est considéré depuis longtemps comme une lapalissade. Des chiffres récents le prouvent désormais dans les moindres détails : En comparaison avec l'UE, les Suisses doivent dépenser en moyenne 80% de plus pour les mêmes biens et services, comme le montre une comparaison de prix de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

La statistique le montre : Au niveau du produit intérieur brut, le niveau des prix en Suisse s'élevait à 158,8 points d'indice en 2024. En termes de niveau de prix au niveau du produit intérieur brut, la Suisse est ainsi le pays le plus cher de la comparaison, devant l'Islande (151,4) et le Luxembourg (130). En moyenne, les Suisses doivent débourser environ 182 francs, après correction des effets de change, pour des produits et des services qui coûtent 100 francs dans l'UE.

Des factures particulièrement élevées pour les services

Pour la comparaison des prix, les offices statistiques des pays ont mis les mêmes produits dans les paniers. Au total, plus de 2000 produits et services ont été comparés. Parmi eux, la viande, les vêtements, les meubles, les voitures et les articles électroniques tels que les ordinateurs portables et les smartphones.

La Suisse se révèle particulièrement chère dans les domaines de l'éducation, de la santé et du logement. Bild: BFS 2025

En ce qui concerne les services de santé hospitaliers, c'est-à-dire les soins dispensés dans les hôpitaux et les cliniques, les factures étaient particulièrement élevées. Elles étaient jusqu'à trois fois plus élevées que la moyenne européenne. L'enseignement et le logement sont également deux fois plus chers.

Les pays voisins de la Suisse sont nettement moins chers

Si l'on compare non seulement les dépenses des ménages, mais aussi l'ensemble du produit intérieur brut, les prix en Suisse sont environ 60% plus élevés que la moyenne européenne. En Autriche, les clients paient environ 17% de plus. L'Allemagne et la France se situent chacune à environ 10 % au-dessus de la moyenne européenne, l'Italie se situant légèrement en dessous de la moyenne.

Le niveau des prix en Suisse est imbattable en Europe. Bild: BFS 2025

Les acheteurs bénéficient de prix particulièrement bas dans les pays à bas prix comme le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Turquie et la Macédoine du Nord. Ces pays se classent en fin de statistique. En queue de peloton, les prix des marchandises en Macédoine du Nord sont inférieurs d'environ 40% à la moyenne européenne.

Différents niveaux de salaires

Si l'on jette un coup d'œil aux différents niveaux de salaires dans les différents pays, les prix élevés en Suisse se relativisent quelque peu. Le salaire médian s'élevait ici à 7024 francs l'année dernière. Le niveau des salaires dans l'ensemble de l'UE atteint tout juste 3000 francs. Comme le rapporte le «Tagesanzeiger», malgré les salaires plus élevés versés en Suisse, «il devrait également y avoir le fameux supplément suisse». Il est fait référence ici aux prix des logiciels : Ceux-ci sont plus de 20 pour cent plus élevés que dans l'UE.