Les autorités talibanes ont annoncé lundi soir retenir en détention deux Britanniques et une Sino-Américaine. Ce peu après qu'une Britannique a réclamé à son gouvernement d'obtenir la libération de ses parents septuagénaires.

Plusieurs étrangers ont déjà été arrêtés par les autorités talibanes depuis leur retour au pouvoir en août 2021 (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«En se basant sur certaines considérations, les autorités ont détenu quatre personnes: deux citoyens Britanniques détenteurs de papiers afghans, une personne possédant les nationalités chinoise et américaine et leur traducteur», a indiqué à l'AFP Abdul Mateen Qani, le porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur.

«Des efforts sont en cours pour résoudre cette question», a-t-il ajouté peu après que Sarah Entwistle a appelé sur Times radio son gouvernement à faire «tout ce qui est en son pouvoir» pour obtenir la libération de ses parents, Peter et Barbie Reynolds, qui géraient des programmes d'éducation depuis 2009 en Afghanistan.

Des médias locaux ont annoncé leur arrestation, aux côtés d'une Sino-Américaine et de leur traducteur afghan le 1er février dans la province de Bamiyan, haut lieu touristique à l'ouest de Kaboul connu notamment pour ses bouddhas géants dynamités en 2001 par les talibans.

M. Qani a refusé de donner plus de détails sur les conditions, les raisons de ces arrestations et l'identité des étrangers détenus. «Des détails seront divulgués prochainement», a-t-il seulement dit. Plus tôt lundi, Sarah Entwistle avait interpellé les autorités de son pays qui, comme toutes les capitales du monde, ne reconnaissent pas le pouvoir taliban revenu aux manettes à Kaboul en 2021 après avoir mis en déroute les autorités soutenues par la communauté internationale.

«Nous ne pouvons plus attendre»

«Nous avons d'abord choisi de ne pas impliquer le consulat britannique, dans l'espoir que les talibans nous expliquent directement pourquoi ils avaient arrêté nos parents», a-t-elle dit. «Mais après plus de trois semaines de silence, nous ne pouvons plus attendre. Nous appelons désormais de toute urgence le consulat britannique à faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir des réponses et à mettre autant de pression que possible sur les talibans pour leur libération», a-t-elle ajouté.

Avec ses trois frères, elle a écrit une lettre ouverte aux autorités talibanes pour demander la libération de leurs parents, qui possèdent aussi la nationalité afghane. «Nous ne comprenons pas les raisons de cette arrestation», y affirment-ils, ajoutant que leurs parents «ont sans cesse exprimé leur engagement pour l'Afghanistan».

Leur arrestation serait liée à l'une de leur formation en parentalité pour des mères âgées de plus de trente ans, selon le Sunday Times. Contacté par l'AFP, le ministère britannique des Affaires étrangères n'a pas commenté.

Les deux Britanniques ne sont pas les premiers étrangers arrêtés par les autorités talibanes. Un ancien soldat canadien, David Lavery, a été libéré fin janvier après plus de deux mois de captivité, dans le cadre d'un accord négocié par le Qatar.

Une semaine plus tôt, deux Américains détenus par les talibans, Ryan Corbett et William McKenty, ont été libérés en échange d'un combattant afghan, Khan Mohammed, condamné pour narco-terrorisme aux Etats-Unis. Deux autres Américains, George Glezmann et Mahmood Habibi, sont toujours détenus dans le pays.