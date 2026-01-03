Les États-Unis «dirigeront» le Venezuela avant une transition

Le président Donald Trump a déclaré samedi que les États-Unis «dirigeraient» le Venezuela jusqu'à ce qu'une transition politique «sûre» puisse avoir lieu, après l'opération américaine de capture du président vénézuélien Nicolas Maduro.

Le président Donald Trump a déclaré samedi que les États-Unis «dirigeraient» le Venezuela (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Nous allons diriger le pays jusqu'à ce que nous puissions procéder à une transition sûre, appropriée et judicieuse», a dit le président américain lors d'une conférence de presse en Floride, ajoutant que les Etats-Unis étaient prêts à lancer «une seconde attaque plus importante si besoin».