Huit entreprises actives dans les technologies médicales sur dix soutiennent la voie bilatérale actuelle avec l'UE. Deux bons tiers d'entre elles voteraient oui aujourd'hui au nouveau paquet d'accords entre la Suisse et l'Union européenne.

Plus de 70% des entreprises actives dans les technologies médicales considèrent le paquet Suisse-UE comme important pour leurs propres affaires (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les 800 membres de l'association ont été interrogés via un sondage sur le paquet des Bilatérales III, indique samedi Swiss Medtech. Pour la majorité d'entre eux, l'accès direct au marché européen et la libre circulation des personnes sont des enjeux décisifs.

Plus de 70% des entreprises actives dans les technologies médicales considèrent le paquet Suisse-UE comme important pour leurs propres affaires. Si l'on considère l'ensemble du site Medtech Suisse, cette approbation monte même à 80%.

Swiss Medtech en déduit que «des relations contractuelles stables avec l'UE sont d'une importance capitale pour la branche», dont l'Union européenne est le principal partenaire commercial. Un emploi sur trois, sur les plus de 70'000 que comprend le secteur, dépend directement des commandes de l'UE.

Depuis la rupture en mai 2021 des négociations entre la Suisse et l'Union européenne, l'industrie des technologies médicales a perdu l'accès direct au marché intérieur de l'UE. «La concurrence internationale est rude, c'est pourquoi nos entreprises ont besoin de conditions-cadres fiables», commente le président de Swiss Medtech Damian Müller, cité dans le communiqué.

L'association se réjouit d'un taux de réponse- plus de 40% de réponses – «exceptionnellement élevé» au sondage mené à sa demande par l'institut gfs.bern.