  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Priorité aux Américains» Les touristes étrangers vont payer plus pour les parcs nationaux

ATS

25.11.2025 - 21:26

Les touristes étrangers souhaitant visiter les parcs nationaux américains, tels que le Grand Canyon ou Yellowstone, devront s'acquitter à partir de 2026 d'un important supplément. L'administration Trump a expliqué vouloir donner la «priorité aux Américains».

A compter du 1er janvier, l'abonnement annuel donnant accès à l'ensemble des parcs nationaux US passera de 80 dollars à 250 dollars, soit plus du triple pour les non-résidents américains (archives).
A compter du 1er janvier, l'abonnement annuel donnant accès à l'ensemble des parcs nationaux US passera de 80 dollars à 250 dollars, soit plus du triple pour les non-résidents américains (archives).
ATS

Keystone-SDA

25.11.2025, 21:26

25.11.2025, 21:38

A compter du 1er janvier, l'abonnement annuel donnant accès à l'ensemble de ces parcs passera de 80 dollars à 250 dollars, soit plus du triple pour les non-résidents américains, a détaillé mardi le ministère américain chargé de ces parcs.

Et pour les non-détenteurs de cet abonnement, un supplément de 100 dollars sera appliqué aux tickets d'entrée des parcs les plus visités, dont Grand Canyon, Yosemite ou encore Yellowstone.

Véritables joyaux touristiques, les 63 parcs nationaux des Etats-Unis attirent chaque année des centaines de millions de visiteurs par an. En 2024, près de 332 millions de touristes les ont visités, selon les derniers chiffres des autorités américaines.

Journées patriotiques

Ces nouveaux tarifs donneront «la priorité aux Américains» à ces sites, dont plusieurs sont inscrits au patrimoine de l'Unesco, a justifié l'administration Trump.

Et de détailler: «les résidents américains continueront à bénéficier de tarifs abordables, tandis que les non-résidents paieront un tarif plus élevé afin de contribuer à l'entretien et à la maintenance des parcs américains».

Jusqu'à présent, les tarifs pour les résidents et étrangers étaient identiques. Toujours dans cette volonté de favoriser le tourisme national, le ministère a annoncé la création de «journées patriotiques», aux cours desquelles l'accès aux parcs sera gratuit pour les résidents américains.

Les plus lus

Chelsea inflige une correction au Barça ! Man City chute de haut
La Suisse dans le pot 2 : ses potentiels adversaires connus
Un ancien secrétaire d'Etat sera jugé pour agressions sexuelles
Neige massive: MétéoSuisse place une partie du Valais en danger 4 sur 5
Trump magnanime avec les dindes, insultant ses adversaires au passage