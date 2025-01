Images émouvantes: les trois otages libérées retrouvent leurs mamans

Les trois otages israéliennes libérées de la bande de Gaza par le Hamas dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu ont rencontré leurs mères en Israël, a annoncé dimanche soir l'armée israélienne. Elles ont ensuite été héliportées à l'hôpital.

Une photo mise à disposition par les porte-parole de l'armée israélienne montre l'otage libéré Romi Gonen (R) embrassant sa mère Merav (G) à un point d'accueil près du kibboutz Reim, dans le sud d'Israël, le 19 janvier 2025. KEYSTONE

Les trois otages libérées «sont arrivées au point de réception», près de Gaza, et ont «retrouvé leurs mères», indique un communiqué militaire. L'armée a un peu plus tard indiqué que «trois otages libérées avaient atterri à l'hôpital (Sheba à Ramat Gan) avec leurs mères, où elles retrouveront le reste de leur famille et recevront des soins médicaux».

Le compte X de l'armée a publié une photo d'Emily Damari, l'une de ces trois ex-otages, posant avec sa mère, Mandy Damari. La jeune Israélo-britannique, la main bandée, sourit à côté d'elle.

Emily Damari, l'une des trois ex-otages, posant avec sa mère, Mandy Damari. KEYSTONE

«Le cauchemar d'Emily à Gaza est terminé», avait déclaré plus tôt Mandy Damari, la mère de l'une des otages dans un communiqué transmis à l'AFP. Elle avait toutefois ajouté qu'«alors que le cauchemar d'Emily à Gaza est terminé, pour beaucoup trop d'autres familles, l'impossible attente continue».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a lui affirmé que les trois otages libérées «ont traversé l'enfer», selon un communiqué de son bureau.

Une photo mise à disposition par les porte-parole de l'armée israélienne montre l'otage libéré Doron Steinbrecher (G) embrassant sa mère Simone (D) à un point d'accueil près du kibboutz Reim, dans le sud d'Israël, le 19 janvier 2025. KEYSTONE

Dans un entretien téléphonique avec Gal Hirsh, responsable du dossier des otages au sein de son bureau, M. Netanyahu a dit que les trois jeunes femmes avaient «traversé l'enfer», ajoutant qu'elles sortaient «de l'obscurité vers la lumière, de l'esclavage vers la liberté».