Donald Trump a averti lundi sur son réseau Truth Social que «l'Amérique n'allait plus tolérer ça très longtemps», en référence à la position de Volodymyr Zelensky sur une cessation des hostilités en Ukraine.

La rencontre de vendredi entre Trump et Zelensky était très houleuse (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En commentaire d'un article de l'agence Associated Press dont le titre est «Zelensky dit que la fin de la guerre en Ukraine est 'très, très lointaine'», le locataire de la Maison Blanche a écrit: «C'est la pire chose que Zelensky pouvait dire et l'Amérique ne va plus tolérer ça très longtemps. C'est ce que je disais, ce gars ne veut pas de paix tant qu'il a le soutien de l'Amérique.»