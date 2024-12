Victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, chute de Bachar al-Assad en Syrie ou Jeux olympiques de Paris, voici treize événements qui ont marqué l'année 2024.

Céline Dion avait fait son come-back à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques après une pause pour cause de maladie. Uncredited/Olympic Broadcasting Services/AP

Extension de la guerre au Moyen-Orient

Après l'attaque du Hamas en territoire israélien le 7 octobre 2023, Israël a poursuivi son offensive militaire contre le mouvement islamiste palestinien dans la bande de Gaza, éliminant plusieurs de ses hauts responsables, et le conflit s'est étendu au Liban contre le Hezbollah, allié du Hamas.

Israël a déclenché en septembre une intense campagne de bombardements contre le mouvement islamiste libanais soutenu par l'Iran, puis une offensive terrestre dans le sud du pays contre ses fiefs.

En représailles à la mort du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, à Téhéran dans une explosion imputée à Israël, et à celle du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, l'Iran a lancé début octobre 200 missiles vers Israël, qui a en réponse frappé des sites militaires en Iran.

Après deux mois de guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah, un fragile accord de cessez-le-feu est entré en vigueur le 27 novembre au Liban. Plus de 4000 personnes y ont été tuées depuis octobre 2023, d'après le ministère libanais de la Santé.

Dans la bande de Gaza, la campagne militaire israélienne de représailles a fait plus de 45'000 morts, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza, données jugées fiables par l'ONU. Le territoire, où sont toujours retenus 62 otages présumés vivants, est plongé dans une grave crise humanitaire.

Chute de Bachar al-Assad

En Syrie, une offensive éclair par une coalition rebelle menée par le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham (HTS), lancée le 27 novembre, a conduit en quelques jours au renversement du président Bachar al-Assad, dans un pays miné par plus de treize ans de guerre civile. Lâché par ses alliés iranien et russe, l'autocrate a fui à Moscou.

Parmi les symboles les plus forts de la chute de Damas figure la libération de la sinistre prison de Sednaya, où furent emprisonnés, torturés et assassinés des milliers d'opposants à la dynastie al-Assad, qui était au pouvoir depuis plus de 50 ans.

Répondant aux inquiétudes des minorités syriennes et de la communauté internationale compte tenu du passé jihadiste de certains groupes rebelles, dont HTS, le nouveau gouvernement chargé de la transition a assuré que les droits de toutes les confessions seraient garantis dans le pays.

Israël a lancé des centaines de frappes contre des sites militaires en Syrie, disant vouloir empêcher les stocks d'armes de «tomber entre les mains d'éléments terroristes», et a pris le contrôle de la zone tampon à la lisière de la partie du Golan annexée.

Retour fracassant de Donald Trump

Aux Etats-Unis, Donald Trump, bien que dépeint par ses opposants comme un danger pour la démocratie, a remporté le 5 novembre une victoire sans appel face à la démocrate Kamala Harris, propulsée candidate dans l'urgence en juillet après le retrait du président sortant octogénaire Joe Biden.

Alors que les sondages prédisaient un résultat serré, Donald Trump a décroché les sept Etats censés être les plus disputés et est devenu le premier président républicain depuis 20 ans à remporter le vote populaire. Il contrôle aussi l'ensemble du Congrès.

Donald Trump et Melania Trump le 5 novembre. KEYSTONE

Le républicain de 78 ans, dont la campagne a été marquée par deux tentatives d'assassinat à son encontre et une condamnation au pénal, sera investi le 20 janvier. Parmi les personnalités qui vont le suivre au sommet du pouvoir figure le milliardaire Elon Musk, qui a largement contribué au financement de sa campagne.

Escalade internationale de la guerre en Ukraine

Après sa contre-offensive infructueuse de 2023, l'Ukraine, envahie par la Russie de Vladimir Poutine le 24 février 2022, a lancé à partir de l'été une attaque surprise dans la région frontalière russe de Koursk. Mais cette opération n'est pas parvenue à forcer la Russie à détourner ses troupes de l'est ukrainien, comme l'espérait Kiev.

Moscou a répondu par des frappes meurtrières, mettant les forces ukrainiennes, moins nombreuses et moins bien armées que les soldats russes, en difficulté, notamment sur le front oriental du Donbass. Les Occidentaux, Kiev et Séoul ont fait état de renforts nord-coréens auprès des forces russes.

Kiev a commencé en novembre à utiliser des missiles longue portée américains et britanniques contre le territoire russe, après avoir obtenu l'autorisation de Washington et Londres.

La Russie a riposté en frappant l'Ukraine avec son missile de dernière génération Orechnik, sans charge nucléaire, et a averti qu'elle pourrait répéter ces tirs, voire bombarder des sites militaires des pays occidentaux qui arment Kiev. Elle a mené fin novembre une attaque massive contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine.

Ces dernières semaines, Moscou a intensifié ses frappes contre le sud de l'Ukraine, renforçant les craintes d'une nouvelle offensive terrestre dans la région.

Répression en Russie

En Russie, Vladimir Poutine a entamé en mai son cinquième mandat, après avoir remporté une élection présidentielle dénoncée en Occident comme un simulacre de démocratie.

Son plus célèbre opposant, Alexeï Navalny, est mort en février dans des circonstances troubles dans la prison du cercle arctique où il purgeait une longue peine pour «extrémisme». Le 1er août, les Occidentaux et la Russie ont procédé au plus grand échange de prisonniers depuis la fin de la Guerre froide, parmi lesquels figuraient le journaliste américain Evan Gershkovich et l'ancien marine Paul Whelan, libérés par Moscou, et des opposants russes.

Alexeï Navalny, est mort en février dans des circonstances troubles dans la prison du cercle arctique où il purgeait une longue peine pour «extrémisme». KEYSTONE

Depuis, la pression ne s'est pas relâchée sur les opposants à la guerre, avec de multiples poursuites pour «sabotage», «trahison» ou «terrorisme», conclues par de lourdes peines.

Fête des JO de Paris

Les Jeux olympiques de Paris ont été durant l'été une parenthèse de fête bienvenue avec leur spectaculaire cérémonie d'ouverture sur la Seine et le come-back de Céline Dion interprétant, en larmes, «L'hymne à l'amour», des sites cartes postales (beach-volley sous la tour Eiffel, équitation au Château de Versailles) ou leur célèbre vasque illuminée.

Le come-back de Céline Dion interprétant, en larmes, «L'hymne à l'amour». IMAGO/Photo News

Les exploits sportifs ont suscité liesse et engouement pour les athlètes, tels le Français Léon Marchand, l'Américaine Katie Ledecky ou le Brésilien Gabriel Dos Santos Araujo (paralympiques) en natation, la gymnaste américaine Simone Biles ou encore le perchiste suédois Armand Duplantis.

Tempêtes et inondations meurtrières

Les records de chaleur dus au changement climatique ont continué de s'enchaîner, avec leur cortège de canicules, sécheresses ou inondations meurtrières.

En Afrique de l'Ouest et centrale, une saison des pluies intense a fait plus de 1.500 morts, selon l'Organisation internationale des migrations (OIM).

Précipitations extrêmes et inondations se sont multipliées à l'automne à travers le monde: la tempête Boris a frappé l'Europe centrale, l'ouragan Hélène le sud-est des Etats-Unis, les super typhons Yagi et Bebinca ont fait des ravages en Asie.

Des inondations historiques ont dévasté le sud et l'est de l'Espagne, notamment Valence.

Dans l'océan indien, le cyclone Chido a ravagé mi-décembre l'archipel français de Mayotte. KEYSTONE

Ralentissement chinois

Pékin a lancé des salves de mesures pour soutenir la croissance, comme une baisse de taux directeurs ou un relèvement de la limite d'endettement des collectivités locales. La deuxième économie mondiale voit en effet sa croissance lestée par une crise dans l'immobilier et une consommation des ménages atone, qu'elle cherche à relancer.

Elle a aussi d'épineux différends commerciaux avec les Etats-Unis et l'Union européenne: Washington a renforcé les droits de douane américains sur différents produits (voitures électriques, batteries, panneaux solaires ou composants) et Bruxelles a imposé des surtaxes sur les véhicules électriques importés de Chine. Pékin a riposté avec des «mesures antidumping temporaires» sur les brandys de l'UE, dont le cognac.

Donald Trump a confirmé que ses premières mesures économiques seraient d'augmenter les droits de douane sur les produits venant de plusieurs pays dont la Chine.

Elan de la jeunesse africaine

Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye est devenu à 44 ans le plus jeune président depuis l'indépendance en 1960, élu en mars sur la promesse d'un changement radical. Il est particulièrement attendu sur l'emploi, dans un pays où 75% de la population a moins de 35 ans.

Au Kenya, un mouvement de protestation mené par la «génération Z» (jeunes nés après 1997) a contraint le président William Ruto à retirer fin juin un impopulaire projet de budget et à remanier son gouvernement.

La mobilisation d'une jeunesse assoiffée de changement a également payé au Botswana, contribuant fin octobre à la victoire électorale historique de l'opposition face au parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1966.

Montée de l'extrême droite en Europe

Les élections européennes de juin ont confirmé une progression des droites nationalistes et radicales, en France, Allemagne, Belgique, Autriche, aux Pays-Bas ou en Italie.

En Autriche, le Parlement a élu pour la première fois à sa tête une figure d'extrême droite fin octobre, suite à la victoire historique du parti autrichien de la Liberté (FPÖ) aux législatives de septembre.

En France, un front républicain constitué pour les législatives de l'été a empêché l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national (RN), mais l'absence de majorité claire a déclenché une crise politique.

L'Alternative pour l'Allemagne (AFD) a remporté un scrutin régional pour la première fois en septembre et réalisé des scores historiquement élevés dans deux autres.

Des dizaines de villes d'Angleterre et d'Irlande du Nord ont été secouées pendant l'été par des émeutes anti-immigration attisées par des agitateurs d'extrême droite.

Réélection de Nicolas Maduro au Venezuela

Successeur désigné d'Hugo Chavez en 2013, le président du Venezuela Nicolas Maduro a remporté le 28 juillet un troisième mandat de six ans, lors d'un scrutin dont les résultats sont contestés par l'opposition et à l'international, notamment par Washington. Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a même bloqué en octobre l'entrée du Venezuela dans le bloc des pays émergents Brics.

Après l'annonce de sa victoire, des manifestations spontanées et brutalement réprimées ont fait 28 morts et 200 blessés. 2.400 personnes ont été arrêtées.

Le candidat d'opposition, Edmundo Gonzalez Urrutia, s'est réfugié en Espagne et la cheffe de l'opposition, Maria Corina Machado, vit dans la clandestinité. M. Maduro prêtera serment le 10 janvier.

Réseaux sociaux sous surveillance

Les pratiques des réseaux sociaux ont été scrutées de près en 2024. Le fondateur et patron de Telegram, Pavel Durov a été mis en examen en France, la justice lui reprochant de ne pas agir contre la diffusion de contenus criminels sur la messagerie.

X (ex-Twitter) a été suspendu au Brésil pendant 40 jours à partir d'août, après que son propriétaire Elon Musk a refusé de supprimer des dizaines de comptes d'extrême droite accusés de diffuser de fausses nouvelles. Le service a repris lorsque les exigences de la Cour suprême liées à la lutte contre la désinformation ont été remplies.

Aux Etats-Unis, une loi votée en avril oblige le propriétaire chinois de TikTok à céder d'ici le 19 janvier ce réseau social – accusé de permettre aux autorités chinoises de collecter indûment des données sur des utilisateurs américains -, faute de quoi la plateforme sera interdite sur le territoire américain. La Cour suprême va auparavant examiner la constitutionnalité de cette loi.

L'Union européenne de son côté enquête pour savoir si TikTok a ouvert la porte à de possibles manipulations russes dans l'élection présidentielle annulée en Roumanie.

Taylor Swift mania

La chanteuse américaine Taylor Swift a achevé en décembre au Canada sa tournée mondiale géante. Débutée en mars 2023 aux Etats-Unis, cette tournée, qui est passée par Zurich en juillet, a dépassé les 2 milliards de dollars de recettes, un record, selon le magazine professionnel américain Pollstar.

La méga-star de la pop avait entamé en mai à Paris et achevé en août à Londres la partie européenne de ce «Eras Tour», attirant des centaines de milliers de fans. Les trois concerts de Vienne ont cependant été annulés après la révélation d'un projet d'attentat-suicide.