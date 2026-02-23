  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Médicaments Les vaccins et antibiotiques ne sont plus sujets à pénurie grave

ATS

23.2.2026 - 10:35

La situation se détend pour les vaccins et les antibiotiques en Suisse. Ces deux types de produits ne sont plus sujets à une pénurie grave, indique l'administration fédérale lundi. L'approvisionnement en médicaments reste toutefois critique pour d'autres produits.

La situation se détend pour les vaccins et les antibiotiques (image d'illustration).
La situation se détend pour les vaccins et les antibiotiques (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

23.02.2026, 10:35

23.02.2026, 10:42

«Les réserves obligatoires qui avaient été mises à contribution ont été presque entièrement reconstituées, marquant la fin de la pénurie grave», indique l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) dans un communiqué.

Des réserves obligatoires avaient été débloquées depuis 2019 pour répondre à la pénurie d'antibiotiques puis de vaccins. Les ordonnances de loi édictées à cet effet seront abrogées le 1er mars.

L'approvisionnement global reste toutefois critique. Des dizaines de produits restent indisponibles, rappelle l'OFAE.

Les plus lus

Escalade de la violence: le Mexique à feu et à sang !
Une véritable révolution crispe déjà les fédérations de sports d’hiver !
Une «priorité absolue» qui fait froid dans le dos
«Je me suis aidée comme j'ai pu, avec des médicaments et aussi beaucoup d'alcool»
Les Moretti ne disposaient d’aucun fonds lors de la reprise du Constellation
Nicolas Sarkozy tente un coup de poker