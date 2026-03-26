Le gouvernement britannique a annoncé jeudi qu'il comptait «explorer» l'idée de faire payer les visiteurs étrangers dans les musées nationaux, afin d'accroître les moyens financiers de ces institutions culturelles.

Un récent rapport du Conseil des arts d'Angleterre a recommandé que la gratuité ne soit réservée qu'aux citoyens britanniques et aux mineurs (ici, le British Museum - image d’illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Actuellement l'entrée et l'accès aux collections permanentes des musées nationaux, comme le British Museum ou la National Gallery, sont gratuits pour tous et des millions d'étrangers les fréquentent chaque année. Les visiteurs ne payent que pour les expositions temporaires.

Un récent rapport du Conseil des arts d'Angleterre a recommandé que la gratuité ne soit réservée qu'aux citoyens britanniques et aux mineurs, parmi diverses mesures pour soutenir le financement de la culture et des arts dans le pays. Cela «alignerait le Royaume-Uni avec (les pratiques) d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande ou Singapour», souligne le rapport.

Dans sa réponse, la ministre de la Culture Lisa Nandy, indique que le gouvernement «va travailler avec le secteur muséal pour explorer les opportunités potentielles que la mise en place d'un droit d'entrée pour les visiteurs internationaux dans les musées nationaux pourrait offrir».

Une telle mesure qui s'inscrit dans une réflexion de long terme, précise le gouvernement, «pourrait apporter des avantages significatifs», notamment pour «renforcer la résilience financière à long terme» des musées, ajoute la ministre. Elle présentera un point sur ces travaux «avant la fin de l'année».

Financement en baisse

La remise en cause de la gratuité des musées, instaurée en 2001, est régulièrement évoquée au Royaume-Uni, alors que ces institutions culturelles voient le financement public se réduire et que leur fréquentation n'est jamais revenue aux niveaux d'avant la pandémie de Covid-19.

L'an dernier, le Natural History Museum est devenu l'attraction touristique la plus fréquentée du Royaume-Uni, avec 7,1 millions de visiteurs, devant le British Museum (6,4 millions), selon les données de l'ALVA, qui regroupe les principaux établissements touristiques du pays (musées, jardins et parcs, édifices religieux, châteaux, etc.).

La Tate Modern, autre musée londonien, arrive en 4e place, avec 4,5 millions de visiteurs. Selon des chiffres du gouvernement remontant à l'année fiscale 2023/2024, les visiteurs étrangers ont représenté 43% de la fréquentation des musées nationaux, soit 17,5 millions de personnes.