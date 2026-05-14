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«Mettez-nous la lumière!» L'est de Cuba touché par une panne de courant massive

Basile Mermoud

14.5.2026

La partie orientale de Cuba est touchée jeudi par une nouvelle panne de courant massive, a annoncé la compagnie d'électricité nationale, au moment où l'île, soumise à un blocus énergétique imposé par Washington, est confrontée à une profonde crise d'énergie.

Cuba est confrontée à une profonde crise énergétique depuis mi-2024.
Cuba est confrontée à une profonde crise énergétique depuis mi-2024.
AFP

Agence France-Presse

14.05.2026, 15:19

«A 06H09 (10H09 GMT) s'est produit une déconnexion partielle du réseau» électrique, a indiqué la compagnie d'électricité UNE dans une note informative diffusée sur son site internet. La compagnie a précisé que sept provinces sur quinze étaient touchées par cette déconnexion.

Les provinces allant de celle de Ciego de Avila, dans le centre du pays, jusqu'à celle de Guantanamo, à l'extrême est de l'île, sont concernées par la panne, dont l'origine n'a pas été précisée.

Cette nouvelle coupure massive d'électricité survient alors que le pays, soumis à des restrictions drastiques de carburant sous la pression de Washington, a reconnu une situation «tendue» pour l'alimentation électrique ces derniers jours, en raison de pénuries de combustibles.

Les délestages à répétition ont provoqué des tensions sociales dans la nuit de mercredi à jeudi à La Havane. Les habitants y ont manifesté leur exaspération face à des délestages pouvant durer plus d'une vingtaine d'heures.

Des habitants de plusieurs quartiers de la capitale ont tapé sur des casseroles pour exprimer leur lassitude, selon des témoignages recueillis par l'AFP. «Mettez-nous la lumière!», criaient des résidents de Playa, un quartier de l'ouest de la capitale, a constaté l'AFP.

Plus tôt dans la journée, quelques dizaines de personnes ont également protesté contre les interminables délestages à San Miguel del Padron, quartier périphérique de La Havane.

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L'île de 9,6 millions d'habitants est confrontée à une profonde crise énergétique depuis mi-2024, aggravée par un blocus pétrolier imposé par Washington depuis le début de cette année.

Depuis fin janvier, un seul pétrolier russe chargé de 100.000 tonnes de brut a été autorisé à accoster à Cuba. Ce carburant est désormais épuisé, a fait savoir jeudi le gouvernement.

La Havane accuse Washington d'être responsable de la situation critique du réseau électrique, tandis que les Etats-Unis estiment que la crise énergétique cubaine provient d'une mauvaise gestion économique interne.

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