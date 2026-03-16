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Guerre au Moyen-Orient «Leur calvaire n'a que trop duré» - Emmanuel Macron s’emporte !

ATS

16.3.2026 - 07:19

Le président français Emmanuel Macron a déclaré à son homologue iranien Massoud Pezeshkian qu'il était «inadmissible» que la France soit «ciblée» dans l'escalade régionale provoquée par la guerre en Iran. M. Macron réclamé le retour «au plus vite» de deux Français détenus en Iran.

Emmanuel Macron a réclamé le retour «au plus vite» de deux Français détenus en Iran.
Emmanuel Macron a réclamé le retour «au plus vite» de deux Français détenus en Iran.
ats

Keystone-SDA

16.03.2026, 07:19

16.03.2026, 07:32

«Je lui ai rappelé que la France intervient dans un cadre strictement défensif de protection de ses intérêts, de ses partenaires régionaux et en faveur de la liberté de navigation, et qu'il est inadmissible que notre pays soit ciblé», a-t-il écrit sur X après la mort d'un soldat français en Irak.

Emmanuel Macron a annoncé vendredi la mort d'un soldat français dans une attaque de drone dans la région d'Erbil, au Kurdistan irakien. Il s'agit du premier militaire français tué dans ce conflit.

Sans revendiquer directement la frappe, un groupe armé pro-iranien en Irak nommé Ashab al-Kahf a annoncé qu'il prendrait dorénavant pour cible les intérêts français dans la région, après le déploiement du porte-avions français Charles-de-Gaulle en Méditerranée orientale.

Tout en dénonçant déjà une attaque «inacceptable», le président français avait alors dit préférer rester «prudent» dans l'attente d'une «analyse consolidée des faits».

Il a en revanche appelé le président iranien, avec qui il a échangé pour la deuxième fois en une semaine, «à mettre fin immédiatement aux attaques inacceptables que l'Iran mène contre les pays de la région, qu'elles soient directes ou via des proxies (des alliés, ndlr), comme au Liban et en Irak».

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«Désescalade»

«J'ai également exhorté le président iranien à permettre au plus vite à Cécile Kohler et Jacques Paris de rentrer en France en sécurité. Leur calvaire n'a que trop duré et leur place est parmi les leurs», a-t-il ajouté.

Après plus de trois ans de détention, Cécile Kohler et Jacques Paris ont été condamnés en octobre à 20 et 17 ans de prison pour espionnage, puis libérés début novembre avec l'interdiction de quitter le territoire iranien.

Hébergés à l'ambassade de France à Téhéran, ils sont en attente d'un potentiel échange avec une Iranienne, Mahdieh Esfandiari, condamnée à un an de prison ferme fin février en France.

«L'escalade incontrôlée à laquelle nous assistons plonge toute la région dans un chaos aux conséquences majeures aujourd'hui et pour les années à venir», a souligné le président français.

«La liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz doit être rétablie au plus vite», a-t-il ajouté. Cette voie maritime stratégique est entravée par la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, ce qui provoque une flambée des prix du pétrole.

Donald Trump, citant «la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni», a exhorté samedi d'autres pays à envoyer des navires de guerre pour sécuriser le détroit d'Ormuz.

Londres a dit dimanche discuter avec ses alliés «d'un éventail d'options» afin de sécuriser le transport maritime, mais jugé que l'heure est surtout à une «désescalade».

Emmanuel Macron avait déjà évoqué le 9 mars une mission «purement défensive», soulignant qu'elle était destinée pour rouvrir le détroit d'Ormuz et escorter les navires «après la sortie de la phase la plus chaude du conflit».

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