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Plus que six semaines de réserves Pénurie de carburant en Europe : vous en subissez déjà les conséquences

Andreas Fischer

16.4.2026

L’Europe pourrait manquer de kérosène d’ici six semaines. Le blocage du détroit d’Ormuz menace non seulement d’entraîner des annulations de vols, mais aussi de provoquer des pénuries dans les stations-service dès le mois de mai.

En raison d'une pénurie de kérosène, des vols pourraient bientôt être annulés en Europe.
En raison d'une pénurie de kérosène, des vols pourraient bientôt être annulés en Europe.
IMAGO/Sven Simon

Andreas Fischer

16.04.2026, 16:25

16.04.2026, 19:46

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Le blocage du détroit d'Ormuz a entraîné une baisse dramatique des livraisons de kérosène, ce qui pourrait conduire à des annulations de vols en Europe pendant la période de voyage estivale.
  • Dans un scénario, la Confédération part du principe que l'essence se fera rare à partir du mois de mai. Des mesures de grande envergure pourraient alors être ordonnées.
  • Une normalisation de la situation d'approvisionnement prendrait plusieurs semaines, même en cas de fin immédiate de la guerre.
Montre plus

L’avertissement de Fatih Birol, directeur de l’Agence internationale de l'énergie (AIE), est sans équivoque : les réserves de kérosène en Europe pourraient ne suffire que pour six semaines. Une pénurie de carburant pourrait rapidement entraîner des annulations de vols, a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l’agence de presse AP.

Les stocks continuent de diminuer en raison du double blocus du détroit d'Ormuz par l’Iran et les États-Unis. «Si le détroit d’Ormuz n’est pas rouvert, nous entendrons bientôt en Europe que certains vols entre différentes villes pourraient être annulés faute de carburant», a averti Fatih Birol.

Une crise énergétique majeure

Pas plus tard que ce week-end, ACI Europe, l’association faîtière des exploitants d’aéroports européens, mettait déjà en garde contre une « pénurie systémique de carburant » d’ici trois semaines si la situation ne s’améliore pas. Une telle évolution pourrait fortement perturber la saison estivale des voyages, a écrit son directeur général, Olivier Jankovec, à l’Union européenne.

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Selon Fatih Birol, la fermeture du détroit d’Ormuz a déclenché « la plus grande crise énergétique à laquelle nous ayons jamais été confrontés », évoquant une situation critique. Concrètement, cela signifie que l’Europe fait face à un risque sérieux de pénurie de carburant. Si le kérosène est particulièrement concerné, des tensions pourraient aussi apparaître dans les stations-service, y compris dans des pays voisins comme l’Autriche et l’Allemagne.

«Les derniers pétroliers ayant franchi le détroit avant le blocus arrivent actuellement dans les ports européens», a indiqué un porte-parole de l’Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) à l’«Aargauer Zeitung». L’office s’attend à une réduction des livraisons dès le mois de mai.

La Suisse dispose de réserves

La Suisse ne devrait toutefois pas se retrouver à court de carburant à court terme. Des réserves obligatoires permettent de couvrir environ 4,5 mois de consommation de diesel et trois mois de kérosène. La Confédération pourrait néanmoins envisager des mesures, comme une réduction des limitations de vitesse, pour économiser l’énergie.

À l’échelle mondiale, les effets de la crise se font déjà sentir : hausse des prix de l’essence, du gaz et de l’électricité. « Les pays asiatiques, fortement dépendants de l’énergie du Moyen-Orient, sont en première ligne », souligne Fatih Birol. Dans certains d’entre eux, le carburant est déjà rationné.

Les spécialistes n’anticipent pas encore un tel scénario en Europe. Une amélioration rapide paraît toutefois peu probable : même en cas d’accord entre l’Iran et les États-Unis et de réouverture du détroit d’Ormuz, plusieurs mois seraient nécessaires pour rétablir un trafic maritime normal et stabiliser l’approvisionnement.

Avec du matériel d’agence.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

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