Canicule persistante L’Europe suffoque: l’alerte de forte chaleur prolongée en Suisse

blue News avec AFP

12.8.2025

L'Europe suffoque mardi sous le poids d'une canicule qui s'installe, alors que les incendies, dont le nombre et l'intensité sont favorisés par le réchauffement climatique, se multiplient, notamment dans la péninsule ibérique.

blue News avec AFP

12.08.2025, 14:34

12.08.2025, 14:35

France : 14 départements en vigilance rouge canicule

En France, 14 départements du sud-ouest et du centre-est sont en vigilance rouge canicule. «C'est étouffant, il n'y a pas d'air, que du béton», constate Andréa, 21 ans, qui démarche les piétons pour le compte d'une association à Lyon (centre-est).

La France subit depuis vendredi sa 51e vague de chaleur depuis 1947 et sa deuxième de l'été 2025. Selon Météo-France, elle devrait durer «au moins jusqu'au weekend du 15 août» et pourrait même «sans doute» se prolonger jusqu'au 19 ou 20 août, ce qui fait que «l'épisode global pourrait durer de 12 à 14 jours».

En Suisse, l’alerte prolongée jusqu'à dimanche

En Suisse, l’alerte de forte chaleur de degré 3 qui devait initialement se terminer mercredi soir a été prolongée jusqu'au dimanche 17 août pour les régions de basse altitude de Suisse romande et du Valais. Le Tessin ainsi que certaines régions de Suisse alémanique sont également averties.

Selon "Météosuisse.ch", dans les régions averties, les températures maximales prévues sont comprises entre 32 et 36 °C, voire entre 34 et 37 °C jusqu'à mercredi en Suisse romande et en Valais.

Les températures minimales nocturnes seront comprises entre 19 et 23 degrés au sud des Alpes, initialement entre 16 et 21 °C au nord, puis à partir de jeudi en Suisse romande, elles devraient remonter entre 18 et 23 °C.

Dans les zones urbaines, les températures minimales seront de quelques degrés plus élevées en raison d'un refroidissement nocturne plus lent et moins marqué que dans les régions environnantes. 

Un dome de chaleur qui persiste au-dessus de l'Europe

«La vague de chaleur affectant actuellement la France, l'Espagne et les pays des Balkans n'est pas surprenante», a expliqué à l'AFP par écrit Akshays Deoras, expert en météorologie à l'université britannique de Reading.

«Elle est conduite par un dome de chaleur qui persiste au-dessus de l'Europe. En raison du changement climatique, nous vivons maintenant dans un monde sensiblement plus chaud, et cette réalité accroît à la fois la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur», a-t-il poursuivi.

Risque extrême pour les incendies en Espagne

La sécheresse est la réalité pour plus de la moitié de l'Europe, principalement pour le pourtour méditerranéen, depuis plusieurs mois, une situation qui constitue un terrain propice pour les incendies.

En Espagne, où plusieurs dizaines d'incendies, d'importance diverse, ont été dénombrés, un homme est mort dans la nuit dans un incendie qui avait éclaté lundi soir à Tres Cantos, une locatité située à 25 km au nord de Madrid, et qui a détruit plus d'un millier d'hectares. L'homme avait été brûlé sur plus de 90% du corps.

«Nous sommes en risque extrême pour les incendies de forêt», a commenté le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez sur le réseau X.

Plusieurs milliers de personnes ont été contraintes de passer la nuit hors de chez elles, leur évacuation se faisant parfois dans l'urgence.

44°C dans le sud du Portugal

Au Portugal, trois incendies continuaient de faire rage, le plus préoccupant étant celui de Trancoso 'centre), qui a débuté samedi et mobilisait 700 pompiers et quatre moyens aériens.

Les autorités redoutent une journée très difficile en raison de températures pouvant atteindre 44°C dans le sud.

11 villes italiennes placées en alerte rouge

L'Italie n'est pas épargnée, avec 11 villes placées en alerte rouge en raison de la canicule, dont pratiquement toues les plus grands villes du pays (Rome, Milan, Turin...).

Dans ce panorama sombre, les progrès réalisés contre un incendie ravageant depuis samedi une vaste zone du parc national du Vésuve, le volcan dominant le golfe de Naples, constituait la seule seule bonne nouvelle.

42,4°C au Kosovo

Au sud-est du continent, les Balkans sont également en première ligne, qu'il s'agisse de l'Albanie, où 14 foyers sont encore actifs lundi, du Montenegro ou de la Croatie. Le Kosovo a connu en juillet son jour le plus chaud jamais enregistré avec une température de 42,4°C.

