Peter Murrel, l'ex-mari de l'ancienne Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, accusé d'avoir détourné des fonds du parti indépendantiste écossais SNP, a plaidé coupable lundi lors de sa comparution devant un juge.

Le juge James Young a déclaré que Peter Murrell était responsable d'un «grave abus de confiance» pour ces faits de détournement de fonds commis entre août 2010 et octobre 2022 (archives). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Peter Murrell, 61 ans, était directeur général du SNP jusqu'à la mi-mars 2023, avait été arrêté le mois suivant, puis inculpé en 2024, dans le cadre d'une longue enquête de la police écossaise sur les finances de son parti. Cette enquête avait été rendue publique peu après la démission surprise de Nicola Sturgeon du poste de Première ministre, en février 2023.

Elle avait elle-même été arrêtée en juin de la même année pour être interrogée et avait clamé son innocence à l'issue d'une garde à vue à la suite de laquelle aucune charge n'avait été retenue contre elle. Peter Murrell avait lui dû démissionner de la direction du SNP qu'il occupait depuis 20 ans.

Lundi, il a reconnu devant la Haute Cour d'Edimbourg avoir détourné plus de 400.000 livres (463.000 euros), pour s'acheter notamment des biens de luxes et deux voitures. Il connaîtra sa peine le 23 juin.

Le juge James Young a déclaré que Peter Murrell était responsable d'un «grave abus de confiance» pour ces faits de détournement de fonds commis entre août 2010 et octobre 2022.

Le Premier ministre écossais John Swinney, qui a été réélu à son poste après la victoire du SNP aux élections législatives locales de début mai, s'est dit «trahi» et «horrifié» par les aveux de Peter Murrell.

«Je suis également déterminé en ce qui concerne l'avenir. Je suis revenu à la tête du SNP il y a deux ans parce que je voyais bien que le parti que j'aimais n'était pas dans la meilleure situation», a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Edimbourg.

L'arrestation de Peter Murrell en 2023 avait provoqué une onde de choc au sein du parti au pouvoir en Écosse, visé par une longue enquête sur le détournement de 600.000 livres de dons qui étaient censés financer sa campagne en faveur de l'indépendance.

Nicola Sturgeon, qui a été blanchie l'année dernière, a annoncé en janvier 2025 qu'elle et Murrell s'étaient séparés. Elle a renoncé à son mandat de députée plus tôt cette année, mettant fin à près de 30 ans de carrière en tant que l'une des principales figures du mouvement indépendantiste.

Dans un message posté sur le réseau social Instagram elle s'est dite lundi «profondément consternée» par les actions de son ex-mari, mais aussi «en colère, blessée, triste et très bouleversée par les conséquences de ses actes sur sa famille, ses amis et le SNP». «Je n'avais absolument aucune connaissance ni le moindre soupçon qu'il utilisait des fonds du SNP à des fins personnelles», a-t-elle ajouté.