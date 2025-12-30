L'ex-président russe Medvedev menace Zelensky de mort

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«La Faucheuse est dans son dos» L'ex-président russe Medvedev menace Zelensky de mort

Lea Oetiker

30.12.2025

Dans un message Telegram, l'ex-président russe Dmitri Medvedev a ouvertement menacé Zelensky de mort. Même pour lui, ces déclarations sont considérées comme un dérapage extrême.

L'ex-président Dmitri Medvedev menace Zelensky de mort.
L'ex-président Dmitri Medvedev menace Zelensky de mort.
Ekaterina Shtukina/Sputnik Pool/AP/dpa
,

Keystone-ATS, Lea Oetiker

30.12.2025, 12:03

30.12.2025, 12:17

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Dmitri Medvedev a menacé de mort Volodymyr Zelensky sur Telegram.
  • Le motif était le discours de Noël de Zelensky, dans lequel il a indirectement mentionné la mort de Poutine.
  • Les déclarations de Medvedev sont considérées comme un dérapage extrême, même pour lui.
Montre plus

L'ex-chef d'Etat russe Dmitri Medvedev a menacé de mort le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un texte sur Telegram truffé d'insultes. Dans son discours de Noël, Zelensky a souhaité la mort d'«une personne» - vraisemblablement le chef du Kremlin Vladimir Poutine, a écrit Medvedev en russe dans le post.

«Il est clair pour tout le monde qu'il ne souhaite pas seulement la mort d''une personne', mais de nous tous et de notre pays. Et non seulement il le souhaite, mais il a ordonné des attaques massives», a affirmé l'actuel vice-président du Conseil de sécurité russe. «Je n'écrirai pas ici sur sa mort violente, bien qu'en ce moment même, la faucheuse soit souvent dans le dos de ce vaurien».

Medvedev a ajouté qu'après la mort prochaine de Zelensky, son corps conservé devrait être exposé «à des fins scientifiques» dans le cabinet d'art de Saint-Pétersbourg.

Dans ce cabinet de curiosités, le tsar Pierre Ier avait fait collectionner au 18e siècle des objets de sciences naturelles, dont de nombreuses malformations. Medvedev est connu pour être un franc-tireur, toutefois ce passage est un dérapage grossier, même à son échelle.

Rencontre à Mar-a-Lago. Vidéo virale : quand Zelensky garde son sang-froid face aux étranges déclarations de Trump

Rencontre à Mar-a-LagoVidéo virale : quand Zelensky garde son sang-froid face aux étranges déclarations de Trump

«Nous demandons la paix pour l'Ukraine»

Dans son allocution de la veille de Noël, Zelensky avait déclaré que si chaque Ukrainien avait un souhait pour lui-même, ce serait probablement «qu'il meure». Il n'a pas cité de nom, mais dans le contexte, cela ne peut se rapporter qu'à Poutine. Zelensky a poursuivi : «Mais lorsque nous nous adressons à Dieu, nous demandons bien sûr plus. Nous demandons la paix pour l'Ukraine».

«Position russe révisée». Kiev accusée d'une attaque de drones contre la résidence de Poutine

«Position russe révisée»Kiev accusée d'une attaque de drones contre la résidence de Poutine

Lundi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accusé l'Ukraine d'avoir tenté une attaque de drone contre une résidence de Poutine, ce que Kiev dément. Le président américain Donald Trump a confirmé qu'il avait été informé par Poutine d'une telle attaque. Il a critiqué les Ukrainiens : «Ce n'est pas bon».

Dans la guerre d'agression russe qui dure depuis près de quatre ans, les deux parties ont jusqu'à présent évité les attaques aériennes contre le chef d'Etat adverse. Les forces spéciales russes ont chassé Zelensky durant les premiers jours de la guerre en 2022. Selon les services de sécurité ukrainiens, de nombreux projets d'assassinat russes ont ensuite été déjoués.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'intelligence artificielle.

Les plus lus

L'ex-président russe Medvedev menace Zelensky de mort
Restauration ratée d'un tableau du Christ: décès de la peintre
Une Argovienne envoie de l’argent à sa mère en Thaïlande et réclame une déduction fiscale
Plainte contre 24 heures partiellement admise
«S'arrêter, c'est laisser le froid entrer dans les os» – Ils sont sans-abri à Paris