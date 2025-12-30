L'ex-président russe Medvedev menace Zelensky de mort

Dans un message Telegram, l'ex-président russe Dmitri Medvedev a ouvertement menacé Zelensky de mort. Même pour lui, ces déclarations sont considérées comme un dérapage extrême.

L'ex-président Dmitri Medvedev menace Zelensky de mort. Ekaterina Shtukina/Sputnik Pool/AP/dpa

Keystone-ATS, Lea Oetiker Lea Oetiker

Pas le temps ? blue News résume pour toi Dmitri Medvedev a menacé de mort Volodymyr Zelensky sur Telegram.

Le motif était le discours de Noël de Zelensky, dans lequel il a indirectement mentionné la mort de Poutine.

Les déclarations de Medvedev sont considérées comme un dérapage extrême, même pour lui. Montre plus

L'ex-chef d'Etat russe Dmitri Medvedev a menacé de mort le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un texte sur Telegram truffé d'insultes. Dans son discours de Noël, Zelensky a souhaité la mort d'«une personne» - vraisemblablement le chef du Kremlin Vladimir Poutine, a écrit Medvedev en russe dans le post.

«Il est clair pour tout le monde qu'il ne souhaite pas seulement la mort d''une personne', mais de nous tous et de notre pays. Et non seulement il le souhaite, mais il a ordonné des attaques massives», a affirmé l'actuel vice-président du Conseil de sécurité russe. «Je n'écrirai pas ici sur sa mort violente, bien qu'en ce moment même, la faucheuse soit souvent dans le dos de ce vaurien».

Medvedev a ajouté qu'après la mort prochaine de Zelensky, son corps conservé devrait être exposé «à des fins scientifiques» dans le cabinet d'art de Saint-Pétersbourg.

Dans ce cabinet de curiosités, le tsar Pierre Ier avait fait collectionner au 18e siècle des objets de sciences naturelles, dont de nombreuses malformations. Medvedev est connu pour être un franc-tireur, toutefois ce passage est un dérapage grossier, même à son échelle.

«Nous demandons la paix pour l'Ukraine»

Dans son allocution de la veille de Noël, Zelensky avait déclaré que si chaque Ukrainien avait un souhait pour lui-même, ce serait probablement «qu'il meure». Il n'a pas cité de nom, mais dans le contexte, cela ne peut se rapporter qu'à Poutine. Zelensky a poursuivi : «Mais lorsque nous nous adressons à Dieu, nous demandons bien sûr plus. Nous demandons la paix pour l'Ukraine».

Lundi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accusé l'Ukraine d'avoir tenté une attaque de drone contre une résidence de Poutine, ce que Kiev dément. Le président américain Donald Trump a confirmé qu'il avait été informé par Poutine d'une telle attaque. Il a critiqué les Ukrainiens : «Ce n'est pas bon».

Dans la guerre d'agression russe qui dure depuis près de quatre ans, les deux parties ont jusqu'à présent évité les attaques aériennes contre le chef d'Etat adverse. Les forces spéciales russes ont chassé Zelensky durant les premiers jours de la guerre en 2022. Selon les services de sécurité ukrainiens, de nombreux projets d'assassinat russes ont ensuite été déjoués.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'intelligence artificielle.