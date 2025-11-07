Une campagne calomnieuse accusant le nouveau maire élu de New York, Zohran Mamdani d'être lié à l'organisation Etat islamique a été lancée sur les réseaux sociaux par des influenceurs d'extrême droite américains suscitant des millions de vues.

La déclaration fabriquée semble avoir d’abord émergé sur le forum d’extrême droite «4chan», connu pour ses théories du complot et pour diffuser des messages haineux, suprémacistes ou néonazis (archive). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Socialiste revendiqué, musulman, né en Ouganda de parents originaires du sud-est asiatique, Zohran Mamdani, 34 ans, est la cible constante d'attaques visant son programme et sa religion de la part de l'extrême droite.

Une série de comptes anti-Mamdani sur la plateforme X, propriété d’Elon Musk, ont diffusé une déclaration prétendument émise par l’EI intitulée «Opération Manhattan Project», faisant allusion à une attaque à New York le jour de l’élection en réponse à ce qu’elle qualifiait «d’agression américaine».

Parmi les influenceurs ayant lié ce faux communiqué à Mamdani figure Laura Loomer, une militante conservatrice proche de Donald Trump. «Les musulmans ne peuvent imaginer meilleure façon de célébrer la victoire d’un candidat musulman à la mairie aujourd’hui qu’en commettant une attaque de l'EI à New York», a écrit Loomer dans un message sur X qui a dépassé les 200.000 vues.

D’autres comptes conservateurs ont cité cette prétendue déclaration pour affirmer faussement que le groupe islamiste soutenait Mamdani comme maire. Ces publications ont cumulé des millions de vues sur la plateforme.

Fake news

La prétendue déclaration de l'EI reproduite sur les réseaux dans une lettre affichant le logo de l'Amaq, l'agence de propagande de l'Etat islamique, est un faux, ont assuré plusieurs chercheurs dont le groupe de surveillance de la désinformation NewsGuard.

Meili Criezis, universitaire à l’American University, a déclaré à NewsGuard que le communiqué ne présentait pas les caractéristiques habituelles des déclarations émanant d’Amaq.

«Amaq est utilisé (par l'EI) pour partager des nouvelles et revendiquer des attaques, a expliqué la chercheuse. "Il ne profère pas de menaces comme celles figurant dans la capture d'écran».

Le laboratoire Information Epidemiology Lab, un autre groupe de recherche, a également affirmé que le communiqué diffusé «divergeait fortement» des pratiques médiatiques de l’EI en termes de langage, de style, de format et de distribution.