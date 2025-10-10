LFI et le RN promettent la censure après la reconduction de Lecornu

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France LFI et le RN promettent la censure après la reconduction de Lecornu

Basile Mermoud

10.10.2025

La France insoumise, le Parti communiste français et le Rassemblement national ont immédiatement promis vendredi soir de censurer le prochain gouvernement, après le reconduction par Emmanuel Macron du Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu à Matignon.

«Inacceptable entêtement du président. Sans rupture ce sera donc la censure: retour aux urnes!», a dit le PCF sur X.
«Inacceptable entêtement du président. Sans rupture ce sera donc la censure: retour aux urnes!», a dit le PCF sur X.
AFP

Agence France-Presse

10.10.2025, 22:53

10.10.2025, 22:54

«Un nouveau bras d'honneur aux Français d'un irresponsable ivre de son pouvoir. La France et son peuple sont humiliés», a écrit le coordinateur de LFI Manuel Bompard sur X, en précisant que la formation de gauche radicale déposerait «une nouvelle motion de destitution du président de la République» et censurerait «immédiatement» le prochain gouvernement.

«Nous proposons dès ce soir aux parlementaires de la gauche de l'hémicycle de signer une motion de censure immédiate et une nouvelle motion de destitution du Président de la République», a précisé le groupe insoumis à l'Assemblée nationale.

«Il ne nous a rien dit». À l’Élysée, récit d’une réunion «lunaire» entre Macron et les chefs de partis

«Il ne nous a rien dit»À l’Élysée, récit d’une réunion «lunaire» entre Macron et les chefs de partis

Même son de cloche à l'autre bout du spectre politique, où le président du Rassemblement national Jordan Bardella a déclaré que son parti «censurera bien sûr immédiatement cet attelage sans aucun avenir», en dénonçant «une mauvaise plaisanterie, une honte démocratique et une humiliation pour les Français». Position également adoptée par l'allié du RN, Eric Ciotti.

France. Démissionnaire, le «moine-soldat» de Macron est reconduit à Matignon

FranceDémissionnaire, le «moine-soldat» de Macron est reconduit à Matignon

«Inacceptable entêtement du président. Sans rupture ce sera donc la censure: retour aux urnes !», a pour sa part dit le PCF sur X. Le PS, dont la position sera décisive pour la survie du gouvernement, a déclaré par l'intermédiaire de son secrétaire général Pierre Jouvet, auprès de l'AFP, qu'il n'y avait «aucun deal» sur une non-censure de Sébastien Lecornu.

Les plus lus

Ce milliardaire qui s'empare du pouvoir dans l'ombre de Trump
LFI et le RN promettent la censure après la reconduction de Lecornu
Démissionnaire, le «moine-soldat» de Macron est reconduit à Matignon
À l’Élysée, récit d’une réunion «lunaire» entre Macron et les chefs de partis
Trois sur trois pour la Nati : les Suisses s’offrent la Suède !
L'Italie sous tension : «Avant, on se noyait dans un verre d'eau»