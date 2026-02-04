«L’histoire s'accélère dans le mauvais sens» - Donald Trump houspillé !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Rapport accablant «L’histoire s'accélère dans le mauvais sens» - Donald Trump houspillé !

ATS

4.2.2026 - 06:43

Human Rights Watch a averti mercredi que le président américain Donald Trump était en train de transformer les Etats-Unis en un Etat autoritaire. «L'ordre international fondé sur des règles est en train de s'effondrer», estime l'ONG.

Donald Trump fait preuve d'un «mépris flagrant pour les droits fondamentaux et a commis des violations flagrantes», estime HRW.
Donald Trump fait preuve d'un «mépris flagrant pour les droits fondamentaux et a commis des violations flagrantes», estime HRW.
ats

Keystone-SDA

04.02.2026, 06:43

04.02.2026, 07:24

Dans son rapport annuel, l'organisation de défense des droits fondamentaux (HRW), établie à New York, a estimé que le retour du milliardaire républicain à la Maison-Blanche avait intensifié une «spirale descendante» en matière de droits fondamentaux, déjà sous pression de la part de la Russie et de la Chine. Aux Etats-Unis, HRW juge que Donald Trump a fait preuve d'un «mépris flagrant pour les droits humains et a commis des violations flagrantes».

Dans des descriptions consacrées aux Etats-Unis qui auraient été impensables dans les rapports annuels précédents, le groupe a par exemple mis en avant le déploiement d'agents masqués et armés de la police fédérale de l'immigration (ICE), qui ont mené «des centaines de raids inutilement violents et abusifs» notamment à Minneapolis.

«L’armée privée du roi Trump». Bruce Springsteen chante son titre anti-ICE sur une scène de Minneapolis

«L’armée privée du roi Trump»Bruce Springsteen chante son titre anti-ICE sur une scène de Minneapolis

Retour en 1985

«La désignation de boucs émissaires sur une base raciale ou ethnique par l'administration [...] les actes de représailles répétés contre des ennemis politiques présumés, ainsi que les tentatives pour étendre les pouvoirs coercitifs de l'exécutif et neutraliser les freins et contrepoids démocratiques, soulignent un glissement assumé vers l'autoritarisme aux Etats-Unis», souligne le rapport.

Human Rights Watch répète aussi ses conclusions selon lesquelles les Etats-Unis se sont rendus coupables de disparitions forcées – un crime au regard du droit international – en envoyant 252 migrants vénézuéliens dans une prison de haute sécurité au Salvador.

Pour l'organisation, la démocratie a reculé au niveau de 1985, quand l'Union soviétique existait encore. «La Russie et la Chine sont moins libres aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il en va de même pour les Etats-Unis», dit le rapport.

«Avec la première année [du deuxième mandat] de Trump au pouvoir, l'histoire s'accélère dans le mauvais sens: tous les acquis, les progrès qui ont été réalisés de haute lutte pendant les dernières décennies sont aujourd'hui menacés», s'alarme Philippe Bolopion, directeur exécutif de HRW, dans un entretien avec l'AFP.

Pour HRW, la réponse doit venir d'"une alliance nouvelle, une alliance stratégique» de «puissances moyennes», réunies autour d'un «noyau commun de valeurs» démocratiques et de respect du droit international, comme le Canada, les pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon, l'Afrique du Sud, le Brésil, la Corée du Sud, ou encore l'Australie.

Archive sur Donald Trump

Trump assure que Poutine

Trump assure que Poutine "veut mettre fin à la guerre" en Ukraine

Donald Trump a assuré mercredi que Vladimir Poutine voulait "mettre fin à la guerre" en Ukraine, au lendemain d'une "très bonne rencontre" à Moscou entre le président russe et son émissaire Steve Witkoff.

04.12.2025

Les plus lus

Un séisme boursier détruit 300 milliards de dollars en quelques heures !
Plusieurs personnalités valaisannes devant la justice
Loterie : de nombreux joueurs ne récupèrent pas leur gain
Un célèbre intellectuel a volé au secours de Jeffrey Epstein
«L’histoire s'accélère dans le mauvais sens» - Donald Trump houspillé !
L'ancien mari de Jill Biden inculpé pour le meurtre de son épouse