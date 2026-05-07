L'homme blanc n'est pas promu – L'administration Trump crie à la «discrimination»

L'administration Trump durcit le ton contre les programmes de diversité et porte plainte contre le «New York Times». Au centre de cette affaire se trouve une promotion controversée. Les conséquences pourraient aller bien au-delà de ce cas particulier.

Les autorités américaines du travail ont porté plainte contre le New York Times pour discrimination. Image : Keystone

Philipp Dahm Dominik Müller

Que s'est-il passé ?

Le célèbre journal américain «New York Times» est confronté à une plainte explosive: l'autorité américaine du travail Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) reproche au journal d'avoir désavantagé de manière ciblée un collaborateur masculin blanc.

Concrètement, il s'agit de l'attribution d'un poste de direction en 2025, le poste de directeur adjoint de la rédaction dans la rubrique immobilière. Le journaliste concerné, qui travaille depuis plus d'une décennie pour le journal, avait posé sa candidature pour le poste, mais n'a pas été retenu pour la sélection finale.

A la place, quatre autres candidats ont été retenus: une femme blanche, un homme noir, une femme asiatique et une femme d'origine multiculturelle: cette dernière a finalement obtenu le poste. L'EEOC n'attribue pas cette décision au mérite, mais au fait que des considérations de diversité ont pu jouer un rôle décisif.

Quel est l'objet de la plainte ?

En substance, l'EEOC - au nom de l'homme évincé - reproche au journal d'avoir enfreint le Civil Rights Act de 1964. Cette loi américaine centrale interdit la discrimination au travail en raison du sexe, de la couleur de peau ou de l'origine.

🚨 JUST IN: The federal government is officially suing the New York Times after they discriminated against a WHITE MALE for a top role in the company



FAFO, NYT! 🔥



The Equal Employment Opportunity Commission — composed of Trump appointees — lawsuit says a longtime white male… pic.twitter.com/MsLbt6iXdG — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 5, 2026

L'autorité argumente que le «New York Times» a poursuivi pendant des années des programmes et des objectifs ciblés visant à augmenter la proportion de femmes ainsi que de collaborateurs noirs et hispaniques. De telles initiatives ne sont certes pas inadmissibles en soi, mais cela devient problématique lorsqu'elles influencent des décisions concrètes en matière de personnel.

Selon la plainte, c'est précisément ce qui s'est passé dans ce cas. Des documents et des messages internes ainsi que des rapports sur la diversité indiqueraient que la composition du personnel a au moins été prise en compte lors de la décision.

En outre, l'EEOC met en avant le fait que le candidat évincé était plus qualifié que la candidate finalement choisie. Cette appréciation s'appuie entre autres sur des déclarations internes selon lesquelles la candidate retenue était encore «relativement inexpérimentée».

Que dit le «New York Times» ?

Le journal rejette catégoriquement ces accusations - et parle d'une «procédure de l'EEOC à motivation politique sous l'administration Trump». Une porte-parole de l'entreprise souligne que seules les performances comptent dans les décisions en matière de personnel: «Nos pratiques de recrutement sont basées sur les performances et visent à attirer et à développer les meilleurs talents du monde».

«Nous avons recruté la candidate la plus qualifiée» Sprecherin der New York Times

Le journal conteste également la présentation de l'autorité selon laquelle les objectifs de diversité ont été décisifs: «Ni l'appartenance ethnique ni le sexe n'ont joué un rôle dans cette décision - nous avons engagé la candidate la plus qualifiée et elle est une excellente rédactrice».

En outre, le journal critique l'action de l'EEOC comme étant disproportionnée: «L'accusation se concentre sur une seule décision de recrutement sur plus de 100 postes de direction comparables», explique la porte-parole. Néanmoins, l'EEOC émet des accusations générales «qui ignorent les faits pour soutenir un récit préconçu».

Qu'est-ce que la discrimination inversée ?

Le cas est discuté aux Etats-Unis comme un exemple de ce que l'on appelle la «reverse discrimination» (en français: «discrimination inversée») - c'est-à-dire le traitement défavorable des membres d'un groupe majoritaire. Ce débat trouve un écho particulièrement favorable dans les milieux conservateurs.

La question centrale est la suivante: les programmes de promotion de la diversité peuvent-ils eux-mêmes être discriminatoires ?

Officiellement, l'EEOC défend une ligne claire: il n'existe pas de «"discrimination inversée" »en tant que catégorie à part entière. Toute discrimination fondée sur le sexe ou l'appartenance ethnique est en soi illégale, qu'elle touche des minorités ou des membres de la majorité.

Les critiques des programmes de diversité se voient confirmés par cette affaire. Ils argumentent que des quotas ou des objectifs conduisent inévitablement à ce que d'autres candidats soient désavantagés.

Les partisans affirment au contraire que de tels programmes sont nécessaires pour corriger des inégalités qui se sont développées au fil du temps. Les décisions individuelles en matière de personnel doivent en outre toujours être considérées dans un contexte global.

Quel est le rapport avec Trump ?

La plainte ne peut guère être considérée indépendamment du contexte politique. Sous la présidence de Donald Trump, l'orientation de l'agence pour l'emploi a considérablement changé.

Les programmes de diversité sont une épine dans son pied : le président américain Donald Trump. Keystone

Trump a vivement critiqué les programmes de diversité, d'égalité et d'inclusion (DEI) à plusieurs reprises et a pris des mesures tôt dans son deuxième mandat pour réduire de telles initiatives dans l'administration fédérale. Son argument: de tels programmes peuvent eux-mêmes être discriminatoires - en particulier envers les hommes blancs.

Les efforts de Trump en matière de lutte contre la diversité ne se limitent pas, loin s'en faut, à l'économie: en février 2025, le président américain a signé un décret interdisant aux personnes trans de participer aux sports féminins. Selon sa volonté, les athlètes trans ne seront pas non plus admises aux Jeux olympiques de 2028. Il y a quelques semaines , le Comité international olympique a cédé et prévoit désormais des tests de genre obligatoires pour toutes les athlètes féminines.

Le CIO exige des tests de genre pour toutes les athlètes féminines qui souhaitent participer à des compétitions internationales. (photo d'archives) Martial Trezzini/Keystone/dpa

L'EEOC, dirigée par Andrea Lucas, une partisane de Trump, suit cette voie. Elle a annoncé qu'elle poursuivrait davantage les cas dans lesquels les membres de groupes majoritaires se sentent désavantagés.

L'affaire contre le New York Times n'est pas un cas isolé, mais fait partie d'une stratégie plus large. Ainsi, l'autorité a également enquêté sur le fabricant d'articles de sport Nike pour une éventuelle discrimination des collaborateurs blancs. Elle a également déposé une plainte contre une entreprise partenaire de Coca-Cola, à qui il est reproché d'avoir exclu illégalement des hommes d'un événement interne.

Parallèlement à cela, Trump lui-même a eu à plusieurs reprises des démêlés juridiques avec les médias, notamment avec le New York Times. Les critiques y voient une tentative d'exercer une pression sur les reportages.

Que va-t-il se passer maintenant ?

Après une enquête de plusieurs mois, l'EEOC avait d'abord tenté de trouver un accord extrajudiciaire avec le journal. Ces discussions - appelées procédures de «conciliation» - ont toutefois échoué.

C'est alors que la plainte a été déposée à Manhattan. L'autorité demande entre autres une compensation financière pour l'employé concerné, y compris les salaires perdus, ainsi que d'éventuelles pénalités.

En outre, le tribunal doit interdire au journal de prendre à l'avenir des décisions en matière de personnel qui pourraient être discriminatoires sur la base du sexe ou de l'appartenance ethnique. Il n'y a pas encore de date concrète d'audience.

S'agit-il d'un précédent ayant valeur de signal ?

L'affaire a le potentiel d'avoir un impact bien au-delà du secteur des médias. Si le tribunal donne raison à l'EEOC, les programmes de diversité dans les entreprises, les universités et les organisations aux Etats-Unis pourraient être soumis à une pression plus forte.

En même temps, le litige montre à quel point les questions d'égalité et de diversité sont politisées. Ce qui, pour certains, est une correction nécessaire des inégalités structurelles est déjà considéré comme de la discrimination pour d'autres.

La décision du tribunal ne se limitera donc pas à un seul cas de promotion, mais pourrait influencer fondamentalement la manière dont les entreprises gèrent la diversité à l'avenir.