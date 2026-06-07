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Nigeria Libération de centaines de personnes enlevées par Boko Haram

ATS

7.6.2026 - 12:18

Plusieurs centaines de personnes enlevées plus tôt cette année par le groupe jihadiste Boko Haram dans l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, ont été libérées, ont indiqué l'armée et des sources locales.

Des policiers sur les lieux d'un attentat à la bombe survenu dans un marché de Maiduguri, au Nigeria, mardi 17 mars 2026. (Photo AP/Jossy Ola)
Des policiers sur les lieux d'un attentat à la bombe survenu dans un marché de Maiduguri, au Nigeria, mardi 17 mars 2026. (Photo AP/Jossy Ola)
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.06.2026, 12:18

Depuis 2009, une insurrection jihadiste menée par Boko Haram puis par son rival, l'État islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap), a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés dans le nord-est du pays le plus peuplé d'Afrique.

Les enlèvements de masse, avec des libérations contre rançon, sont régulièrement pratiqués par les islamistes.

Samaila Kaigama, président de la Borno South Youth Alliance (BOSYA, organisation de jeunesse), a déclaré avoir obtenu la libération des 416 femmes et enfants enlevés à Ngoshe. Ils ont été libérés samedi, a-t-il précisé à des journalistes. Mohammed Ali Ndume, sénateur de l'État de Borno, a confirmé la libération à l'AFP.

Dans une communication distincte, l'armée a un peu plus tard évoqué le nombre de 360 personnes libérées, non pas par Boko Haram, mais lors d'une «opération» des forces armées menée «grâce au renseignement».

L'armée a expliqué avoir recueilli des renseignements et mené des «opérations psychologiques» pour distiller la «méfiance au sein des insurgés» avant «le début de la phase d'assaut».

Les victimes étaient détenues «dans des conditions difficiles après avoir été enlevées dans plusieurs communautés, en particulier dans l'axe de Ngoshe», selon le communiqué de l'armée.

«Malheureusement, deux nourrissons sont morts d'épuisement à cause de la longue captivité et des conditions difficiles», a précisé sur les réseaux sociaux Daniel Bwala, porte-parole du président Bola Tinubu, qui a également donné le nombre de 360 personnes libérées.

Le village de Ngoshe se trouve à moins de 10 kilomètres de la frontière camerounaise, dans les collines de Gwoza, un bastion de Boko Haram.

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