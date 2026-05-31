Israël dit avoir capturé la forteresse médiévale de Beaufort

Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé dimanche que l'armée s'était emparée de la forteresse médiévale de Beaufort, dans le sud du Liban, où elle a étendu ses opérations contre le Hezbollah pro-iranien.

L'armée israélienne a lancé «il y a quelques jours» une offensive dans la région de la crête de Beaufort et de Wadi al-Saluki, dans le sud du Liban (image d'illustration). AFP

Keystone-SDA ATS

«Quarante-quatre ans après la bataille héroïque de Beaufort et en ce jour de commémoration des soldats tombés lors de la Première Guerre du Liban (1982)», des soldats «sont revenus au sommet de Beaufort et y ont de nouveau hissé le drapeau d'Israël», a indiqué le ministre sur sa chaîne Telegram.