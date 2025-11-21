L'armée israélienne a affirmé vendredi avoir tué «13 terroristes du Hamas» dans sa frappe menée mardi soir sur le camp de réfugiés palestiniens d'Aïn el-Héloué au Liban, dans laquelle les autorités libanaises ont annoncé 13 morts sans préciser leur identité.

Mardi, peu de temps après la frappe, l'armée israélienne avait annoncé avoir visé «des terroristes en opération dans un camp d'entraînement du Hamas». AFP

Keystone-SDA ATS

«Treize terroristes du Hamas ont été éliminés» dans cette frappe, «dont Jihad Saïdaoui, impliqué dans la formation de terroristes destinés à mener des attaques» contre Israël et ses soldats à partir territoire libanais, écrit dans un communiqué en hébreu l'armée qui avait aussi utilisé la graphie de «Jaouad Sidaoui».

A l'AFP qui lui demandait de lui fournir la liste nominative des douze autres personnes qu'elle dit avoir éliminées dans la frappe, l'armée israélienne a répondu n'avoir rien à ajouter à ce qui a été publié dans son communiqué.

Dans un avis de décès ayant circulé mercredi au Liban, le Hamas a publié la liste des noms des treize morts, en commençant par celui de Jihad Saïdaoui, avant de publier le lendemain sur Telegram, un message avec les photos de treize hommes d'apparence jeune, voire juvénile, accompagné d'un texte qualifiant la frappe «d'horrible massacre» ayant causé la mort de «plusieurs civils innocents».

«Les allégations [d'Israël] selon lesquelles le lieu ciblé serait un complexe d'entraînement appartenant au mouvement ne sont que pure calomnie [et visent] à justifier son agression criminelle et à inciter à la haine contre les camps et notre peuple palestinien», avait répliqué le Hamas, affirmant n'avoir «aucune installation militaire dans les camps palestiniens au Liban».

«Terrain de sport»

L'armée israélienne a diffusé ce qu'elle a présenté comme une vidéo de sa frappe montrant une attaque sur un bâtiment, mais le mouvement islamiste palestinien affirme que «ce qui a été pris pour cible est un terrain de sport ouvert fréquenté par les jeunes du camp (...) et que ceux qui ont été visés étaient un groupe de jeunes présents sur le terrain au moment de l'attaque».

«On a entendu trois explosions, nos maisons ont vacillé et les enfants tremblaient de peur», a déclaré à l'AFP au lendemain de l'attaque Mohammad Moustafa, habitant d'Aïn al-Heloué, le plus grand des camps de réfugiés palestiniens du Liban, près de la ville de Saïda, dans le sud du pays.

Agé de 67 ans, M. Moustafa a assuré que les morts étaient en majorité «des jeunes du camp qui jouaient au foot dans un terrain à l'intérieur du hangar» visé, dans lequel un correspondant de l'AFP a vu mercredi matin des taches de sang maculant le sol et des secouristes rassemblant des restes humains.

Le Liban «s'est engagé à désarmer les factions armées dans les camps palestiniens, mais les organisations terroristes continuent d'exploiter cyniquement la population et les infrastructures civiles» à leurs fins, écrit vendredi l'armée israélienne.

La frappe sur Aïn el-Héloué est survenue sur fond de trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza et alors que l'armée israélienne intensifie ses tirs sur le sud du Liban malgré un cessez-le-feu avec le Hezbollah, allié du Hamas, qu'elle accuse de chercher à se réarmer.