Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a réaffirmé lundi le refus de son parti d'abandonner ses armes. Il répondait au premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a proposé un retrait «progressif» du Liban si la milice chiite était désarmée.

Des partisans du groupe armé libanais Hezbollah bloquant les rues à l’aide de pneus en feu pour protester contre le soutien du gouvernement libanais à un plan de désarmement, dans la banlieue sud de Beyrouth, tôt le 8 août 2025 (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

«Faites-le savoir: les armes qui ont fait notre fierté, nous n'y renoncerons pas, les armes qui nous protègent de notre ennemi, nous n'y renoncerons pas», a déclaré Naïm Qassem lors d'un discours télévisé.

«Ces armes, c'est notre âme, notre honneur, notre terre, notre dignité et l'avenir de nos enfants», a-t-il ajouté. «Celui qui veut nous les enlever, c'est comme s'il voulait nous enlever notre âme», a-t-il dit, , à la veille de la visite à Beyrouth de deux émissaires américains et peu après l'annonce par le gouvernement d'un plan de désarmement du mouvement.

«Péché»

Sous pression des Etats-Unis et face aux craintes d'une intensification des attaques israéliennes, le gouvernement libanais a chargé le 5 août l'armée de préparer un plan visant à désarmer d'ici fin 2025 le mouvement fondé et financé par l'Iran, ennemi juré d'Israël.

Cette décision s'inscrit dans le cadre du cessez-le-feu conclu sous médiation américaine, qui a mis fin le 27 novembre à plus d'un an de conflit entre le Hezbollah et Israël, dont deux mois de guerre ouverte, au terme duquel le mouvement est sorti affaibli.

Le chef du Hezbollah a appelé le gouvernement à revenir sur ce «péché», pris selon lui «sous le diktat américano-israélien», accusant Washington de vouloir «détruire le Liban» et d'attiser «la discorde».

Pressions américaines

L'émissaire américain Tom Barrack et l'émissaire américaine adjointe pour le Moyen-Orient, Morgan Ortagus, doivent rencontrer mardi plusieurs responsables libanais.

Beyrouth doit recevoir une réponse israélienne à une proposition américaine fixant le calendrier et les modalités du désarmement du Hezbollah, et prévoyant un retrait israélien de certaines positions.

Le Hezbollah conditionne toute discussion sur ses armes à un retrait israélien des cinq positions occupées durant la guerre, à l'arrêt des frappes contre le Liban, à la libération de prisonniers et au lancement de la reconstruction.

M. Qassem a par ailleurs critiqué des déclarations récentes de M. Barrack en faveur d'une «approche par étapes». Il a appelé Israël à tenir ses engagements après un «premier pas» du gouvernement libanais.

Retrait «progressif»

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est dit prêt à une réduction «progressive» des troupes israéliennes au Liban si le gouvernement libanais concrétise le désarmement du Hezbollah.

Malgré l'accord de cessez-le-feu, l'armée israélienne maintient ses troupes sur cinq positions frontalières jugées stratégiques et mène régulièrement des frappes contre des dépôts d'armes et des cadres du Hezbollah.

De son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU continue de discuter d'une éventuelle prorogation d'un an du mandat de la force de maintien de la paix de l'ONU dans le sud du Liban (Finul), qui fait tampon entre Israël et le Liban depuis mars 1978.

Le vote initialement prévu lundi, qui doit avoir lieu avant l'expiration du mandat actuel dimanche, a été reporté à une date indéterminée, les négociations se poursuivant, ont indiqué lundi plusieurs sources diplomatiques à l'AFP. Les Etats-Unis et Israël sont hostiles à cette prolongation.