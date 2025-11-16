  1. Clients Privés
Liban «Une escalade dangereuse» : les Casques bleus accusent Israël de leur avoir tiré dessus

ATS

16.11.2025 - 16:11

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a affirmé dimanche que l'armée israélienne avait ouvert le feu sur ses membres dans le sud du pays. De son côté, Israël a assuré ne pas avoir visé les Casques bleus «délibérément».

U.N. peacekeepers observe the exchange of shelling between Hezbollah guerrillas and Israeli forces at the Lebanese southern village of Khiam on Wednesday April 10, 2002. Guerrillas attacked several Israeli posts in Chebaa Farms, and Israeli forces retaliated with shelling and air raids. (AP Photo/Hussein Malla)
U.N. peacekeepers observe the exchange of shelling between Hezbollah guerrillas and Israeli forces at the Lebanese southern village of Khiam on Wednesday April 10, 2002. Guerrillas attacked several Israeli posts in Chebaa Farms, and Israeli forces retaliated with shelling and air raids. (AP Photo/Hussein Malla)
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.11.2025, 16:11

La Finul oeuvre avec l'armée libanaise à l'application de l'accord de cessez-le-feu ayant mis fin le 27 novembre 2024 à plus d'un an de conflit, dont deux mois de guerre ouverte, entre le mouvement pro-iranien Hezbollah et Israël.

«Ce matin, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont tiré sur des soldats de la paix de la Finul à partir d'un char Merkava situé près d'une position établie par Israël en territoire libanais», indique un communiqué de la Finul.

Liban. Israël menace d'intensifier les attaques contre le Hezbollah

LibanIsraël menace d'intensifier les attaques contre le Hezbollah

Elle précise que des mitrailleuses lourdes ont tiré «à environ cinq mètres» des soldats à pied, qui ont dû se mettre à couvert, avant de pouvoir partir une demi-heure plus tard, une fois le char éloigné. L'armée israélienne a affirmé dans un communiqué avoir confondu les soldats de l'ONU avec «des suspects», à cause «des mauvaises conditions météorologiques».

Ses troupes ont «en conséquence tiré des tirs de sommation». Après vérification, «il a été établi que les suspects étaient des soldats de l'ONU qui effectuaient une patrouille dans la région». «L'armée israélienne souligne qu'aucun tir délibéré n'a été dirigé vers les soldats de la Finul», poursuit le communiqué, ajoutant que les faits sont «en cours d'examen».

Frappes régulières

Ces tirs «constituent une violation grave de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies», a dénoncé la Finul, en référence à la résolution de l'ONU qui a mis fin à la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah et sert de base à l'accord de cessez-le-feu de novembre. En vertu de cette résolution, seuls l'armée libanaise et les Casques Bleus peuvent se déployer dans le sud du Liban, près de la frontière israélienne.

Catholicisme. Le pape Léon XIV se rendra en Turquie et au Liban pour son premier voyage

CatholicismeLe pape Léon XIV se rendra en Turquie et au Liban pour son premier voyage

La Finul a exhorté «l'armée israélienne à cesser tout comportement agressif et toute attaque contre ou à proximité des soldats de la paix, qui s'efforcent de rétablir la stabilité que tant Israël que le Liban disent rechercher». L'armée libanaise a pour sa part déclaré que les «infractions continues» israéliennes nécessitaient «une action immédiate» car elles constituaient «une escalade dangereuse». Elle a ajouté que ces actes empêchaient «le déploiement complet de l'armée dans le sud».

Les Nations unies et la France avaient dénoncé fin octobre des tirs israéliens à proximité de troupes de la Finul dans le sud du Liban, et en septembre la Force onusienne avait affirmé que des drones israéliens y avaient largué quatre grenades près de ses positions, Israël affirmant alors qu'il n'y avait eu «aucun tir intentionnel» contre elle. Malgré l'accord de cessez-le-feu, l'armée israélienne occupe toujours cinq positions dans le sud du Liban, frontalier du nord d'Israël, et mène régulièrement des frappes sur le territoire libanais en affirmant viser le Hezbollah.

