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Liban Les négociations visent à mettre fin aux hostilités

ATS

20.4.2026 - 13:25

Le président libanais Joseph Aoun a déclaré lundi que les négociations directes avec Israël visaient à mettre fin aux hostilités et à l'occupation israélienne dans le sud du Liban.

Un manifestant brandit une pancarte sur laquelle on peut lire « Fin du soutien à Israël, justice pour le Liban », tandis que d'autres agitent des drapeaux nationaux libanais lors d'un rassemblement en faveur du Liban sur la place de la République, dans le centre de Paris, le 19 avril 2026.
Un manifestant brandit une pancarte sur laquelle on peut lire « Fin du soutien à Israël, justice pour le Liban », tandis que d'autres agitent des drapeaux nationaux libanais lors d'un rassemblement en faveur du Liban sur la place de la République, dans le centre de Paris, le 19 avril 2026.
AFP

Keystone-SDA

20.04.2026, 13:25

«Le choix des négociations a pour objectif de mettre fin aux hostilités et à l'occupation israélienne dans des régions du sud du Liban, et de déployer l'armée jusqu'aux frontières internationales», a-t-il indiqué.

Selon un communiqué de la présidence, il a également précisé que l'ancien ambassadeur du Liban à Washington, Simon Karam, présidera la délégation libanaise «dans les négociations bilatérales», qui seront «séparées» d'autres discussions en cours, en référence aux pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis.

Pakistan. Pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran prévus lundi

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