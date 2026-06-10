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Moyen-Orient Manifestation à Beyrouth en soutien à l'Iran

ATS

10.6.2026 - 23:54

Des centaines de personnes se sont rassemblées mercredi soir dans la banlieue sud de Beyrouth pour apporter leur soutien à l'Iran et à ses alliés dans le conflit au Moyen-Orient, ont rapporté des journalistes de l'AFP.

Des partisans du Hezbollah brandissent des photos du défunt chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, tout en scandant des slogans lors d'une cérémonie dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban, le 10 juin 2026. Les partisans du Hezbollah se sont rassemblés à cette cérémonie pour manifester leur soutien au parti et à l'Iran dans un contexte de tensions avec Israël et les États-Unis, sous le slogan « Notre terrain et notre ennemi ne font qu'un ».
Des partisans du Hezbollah brandissent des photos du défunt chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, tout en scandant des slogans lors d'une cérémonie dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban, le 10 juin 2026. Les partisans du Hezbollah se sont rassemblés à cette cérémonie pour manifester leur soutien au parti et à l'Iran dans un contexte de tensions avec Israël et les États-Unis, sous le slogan « Notre terrain et notre ennemi ne font qu'un ».
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.06.2026, 23:54

Selon des correspondants de l'AFP, des centaines de personnes, dont de nombreuses femmes et enfants, étaient présentes, certaines brandissant des drapeaux du Hezbollah ou iraniens.

Certains portaient des portraits du guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, et de son père et prédécesseur, Ali Khamenei, tué lors de frappes américano-israéliennes le 28 février.

D'autres brandissaient des photos de l'ancien chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, tué lors de frappes israéliennes massives sur la banlieue sud de Beyrouth en septembre 2024.

«Nous sommes ici à Dahiyeh en solidarité avec la résistance, pour envoyer un message de détermination», a dit Samar Hammoud, 54 ans, à l'AFP lors du rassemblement. «Leurs avions ne nous font pas peur!»

«Axe de résistance»

Le Hezbollah, les rebelles houthis du Yémen et le groupe militant palestinien Hamas à Gaza font partie d'un «axe de résistance» regroupant des forces pro-iraniennes opposées à Israël et aux Etats-Unis.

Au Yémen, mercredi soir, la chaîne Al-Masirah, organe des rebelles houthis, a rapporté des rassemblements similaires à Sanaa, diffusant des images de manifestants dans la capitale yéménite contrôlée par le groupe soutenu par l'Iran.

Le Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre au Moyen-Orient le 2 mars en tirant des roquettes sur Israël pour venger l'assassinat du guide suprême iranien.

Israël a riposté par des frappes aériennes massives et une offensive terrestre. Téhéran insiste sur le fait qu'un cessez-le-feu au Liban est indispensable à la résolution du conflit au Moyen-Orient.

Dimanche, en réponse aux bombardements israéliens sur la banlieue sud de Beyrouth plus tôt dans la journée, l'Iran a lancé des missiles sur Israël, provoquant des frappes israéliennes contre l'Iran avant que les deux camps ne cessent le feu. L'Iran a averti qu'il reprendrait ses attaques contre Israël si ce dernier continuait de frapper le Liban.

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