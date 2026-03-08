  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Depuis lundi Liban : plus de 500'000 déplacés par les frappes israéliennes

ATS

8.3.2026 - 18:30

Plus d'un demi-million de personnes ont été déplacées par les frappes israéliennes sur le Liban, selon un bilan des autorités libanaises dimanche. Le pays est soumis à d'intenses bombardements depuis lundi, en riposte à des attaques du Hezbollah pro-iranien.

Le pays paie un lourd tribut à la guerre au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Ici des enfants déplacés suite aux bombardements israéliens sur Beyrouth Sud.
Le pays paie un lourd tribut à la guerre au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Ici des enfants déplacés suite aux bombardements israéliens sur Beyrouth Sud.
ATS

Keystone-SDA

08.03.2026, 18:30

08.03.2026, 18:36

Au total, 517'000 déplacés ont été recensés, dont plus de 117'000 hébergés dans des centres d'accueil, a déclaré la ministre des Affaires sociales Haneen Sayed lors d'une conférence de presse.

Mort de Khamenei. Iran : l'Assemblée des experts a désigné son nouveau guide suprême

Mort de KhameneiIran : l'Assemblée des experts a désigné son nouveau guide suprême

Les plus lus

Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...
L’UDC Jean-François Thuillard en tête au 1er tour
Résultats et réactions: le suivi des votations en direct !
Iran : l'Assemblée des experts a désigné son nouveau guide suprême
Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Fabrice Luchini : «Ma compagne m'a soigné de ma phobie du couple»