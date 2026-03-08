Plus d'un demi-million de personnes ont été déplacées par les frappes israéliennes sur le Liban, selon un bilan des autorités libanaises dimanche. Le pays est soumis à d'intenses bombardements depuis lundi, en riposte à des attaques du Hezbollah pro-iranien.

Le pays paie un lourd tribut à la guerre au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Ici des enfants déplacés suite aux bombardements israéliens sur Beyrouth Sud. ATS

Au total, 517'000 déplacés ont été recensés, dont plus de 117'000 hébergés dans des centres d'accueil, a déclaré la ministre des Affaires sociales Haneen Sayed lors d'une conférence de presse.