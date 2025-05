Le ministère libanais de la Santé a indiqué qu'un homme avait été tué mardi par une frappe israélienne dans le sud du Liban. Il s'agit de la dernière attaque en date malgré le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah.

Israël continue de mener des attaques sur son voisin du nord (archives). sda

Une «frappe de l'ennemi israélien» sur une moto a tué un homme à Yater, dans le district de Bint Jbeil, selon un communiqué du ministère. Israël n'a pas commenté dans l'immédiat cette attaque, qui survient après que l'armée israélienne a dit avoir tué un membre du Hezbollah à Majdal Zoun, dans le sud du Liban, lundi.

Israël continue de mener des attaques sur son voisin du nord, disant viser des positions et combattants du mouvement libanais pro-iranien, malgré l'accord de cessez-le-feu de novembre pour mettre fin à plus d'un an d'hostilités avec le Hezbollah, dont deux mois de guerre totale.

Selon les termes de cet accord, seuls les casques bleus de l'ONU et l'armée libanaise doivent être déployés dans le sud du Liban, où Israël a toutefois maintenu des forces dans cinq positions.

Le Liban appelle régulièrement la communauté internationale à faire pression sur Israël pour qu'il mette fin à ses attaques et retire ses troupes de son territoire.

Les affrontements entre le Hezbollah et Israël, déclenchés dans la foulée de la guerre à Gaza en octobre 2023, ont tourné à la guerre ouverte entre septembre et novembre 2024. La formation libanaise est sortie très affaiblie de cette confrontation.