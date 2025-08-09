  1. Clients Privés
Liban Cinq soldats fauchés par une déflagration massive sur un site du Hezbollah

ATS

9.8.2025 - 16:36

Cinq soldats ont été tués samedi dans une explosion survenue lors d'une «opération de déminage» dans une installation militaire «appartenant au Hezbollah», dans le sud du Liban, a indiqué à l'AFP une source militaire.

Des partisans du groupe armé libanais Hezbollah bloquant les rues à l’aide de pneus en feu pour protester contre le soutien du gouvernement libanais à un plan de désarmement, dans la banlieue sud de Beyrouth, tôt le 8 août 2025.
Des partisans du groupe armé libanais Hezbollah bloquant les rues à l’aide de pneus en feu pour protester contre le soutien du gouvernement libanais à un plan de désarmement, dans la banlieue sud de Beyrouth, tôt le 8 août 2025.
AFP

Keystone-SDA

09.08.2025, 16:36

Selon cette source, qui a requis l'anonymat, l'explosion s'est produite alors que les soldats «retiraient des munitions et des engins non explosés laissés durant la récente guerre» de l'automne dernier entre Israël et le Hezbollah.

Le président libanais Joseph Aoun a, selon un communiqué de la présidence, contacté l'armée concernant les circonstances de «l'incident tragique». Celui-ci a fait «plusieurs martyrs et blessés parmi les militaires, à la suite de l'explosion de munitions au sein d'une unité du régiment du génie, alors que ses membres s'employaient à les enlever et à les neutraliser».

L'explosion est survenue dans la zone située entre Majdal Zoun et Zibqine, dans le caza de Tyr, selon l'agence officielle de presse Ani. «C'est avec une profonde douleur que le Liban salue les fils de notre vaillante armée tombés en martyrs dans le sud, alors qu'ils accomplissaient leur devoir national», a écrit sur X le Premier ministre Nawaf Salam.

Cet incident intervient quelques jours après que le gouvernement a chargé l'armée d'élaborer un plan d'action pour désarmer le Hezbollah, pour une mise en oeuvre avant la fin de l'année.

Vaste réseau de tunnels

Jeudi, le porte-parole des Casques bleus au Liban, Andrea Tenenti, a indiqué que les soldats de l'ONU avaient «découvert un vaste réseau de tunnels fortifiés» dans la même zone.

Le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq, a précisé aux journalistes que les Casques bleus et l'armée libanaise avaient trouvé «trois bunkers, de l'artillerie, des lance-roquettes, des centaines d'obus explosifs et de roquettes, des mines antichars ainsi qu'environ 250 engins explosifs improvisés prêts à l'emploi».

