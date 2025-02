Les corps de 28 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été retrouvés dans une fosse commune près d'un centre de détention «illégal», dans la région de Koufra, dans l'extrême sud-est de la Libye, a indiqué dimanche le bureau du procureur général libyen.

Des dizaines de milliers de migrants d'Afrique sub-saharienne, en quête de l'eldorado européen, sont la proie de trafiquants, quand ils ne meurent pas en tentant la périlleuse traversée de la Méditerranée (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les corps ont été retrouvés après une opération des forces de sécurité dans ce centre tenu par un réseau de trafiquants d'êtres humains, a précisé la même source. 76 migrants originaires d'Afrique subsaharienne y étaient «séquestrés».

Une enquête a permis d'identifier l'existence d'une «bande dont les membres séquestraient des migrants irréguliers, les torturaient et les soumettaient à des traitements cruels, dégradants et inhumains», a ajouté le bureau du procureur. Trois personnes ont été arrêtées, un Libyen et deux étrangers, a-t-il ajouté sans plus de détail.

Des photos publiées dimanche sur les réseaux sociaux montraient des individus émaciés portant des cicatrices sur le visage, les membres et le dos.

Migrants aux mains des trafiquants

La Libye est plongée dans le chaos politique et sécuritaire depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011 à la suite d'une révolte populaire.

Gouverné par deux exécutifs rivaux – l'un à Tripoli (ouest), reconnu par l'ONU, l'autre à Benghazi (est) soutenu par le clan du maréchal Khalifa Haftar -, le pays, situé à environ 300 kilomètres des côtes italiennes, est devenu l'une des principales plaques tournantes du trafic d'êtres humains sur le continent.

Des dizaines de milliers de migrants d'Afrique sub-saharienne, en quête de l'eldorado européen, y sont la proie de trafiquants, quand ils ne meurent pas en tentant la périlleuse traversée de la Méditerranée.

Fin janvier, le bureau du procureur général, basé à Tripoli, a ordonné l'incarcération de deux membres d'une bande criminelle accusées de torture à l'encontre de 263 migrants originaires d'Afrique en situation irrégulière, dans le but d'extorquer des rançons.

Selon lui, la bande opérait dans un camp de rétention dans la zone d'Al-Wahat, une région désertique sous le contrôle des forces du maréchal Haftar, à environ 750 kilomètres au sud-est de Tripoli.

En mars 2024, une fosse commune contenant «au moins 65 corps de migrants» avait été découverte dans le sud-ouest de la Libye, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).