Les Libyens votent samedi dans la capitale Tripoli et une cinquantaine d'autres municipalités, une occasion rare qui servira .dans ce pays instable et divisé, après une série d'incidents à l'approche du scrutin

Le vote de samedi devait se tenir dans 63 municipalités dont 41 de l'ouest, 13 de l'est et 9 du sud (archives). KEYSTONE

La Libye est dirigée par deux gouvernements parallèles, l'un mené par le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah basé à Tripoli (ouest), reconnu par l'ONU, et l'autre installé dans l'Est, sous la houlette du puissant maréchal Haftar.

Le vote de samedi devait se tenir dans 63 municipalités dont 41 de l'ouest, 13 de l'est et 9 du sud. Mais le 20 juillet, la Haute commission électorale, HNEC, l'a suspendu dans 11 villes dont 10 de l'est et du sud, deux régions aux mains du clan Haftar.

La HNEC, institution considérée comme neutre, a justifié le report du vote par des «violations et irrégularités», comme l'arrêt sans motif de la distribution des cartes électorales dans les municipalités de l'Est.

La Mission de l'ONU en Libye, Manul, a déploré l'attitude du camp de l'Est qui «prive les citoyens de leur droit de choisir leurs représentants locaux» dans «des grandes villes comme Benghazi, Tobrouk (Est) et Syrte».

La HNEC a aussi dû reporter le vote à Janzour (ouest) après la fermeture des centres électoraux par le maire sortant qui cherche, selon elle, à «rester en poste sans passer par les urnes».

Au total, «plus de 150'000 électeurs sont privés de leur droit d'élire leurs responsables», a regretté l'institution, qui s'était félicitée en novembre du bon déroulement d'une première phase des municipales dans 58 villes, avec un «taux de participation de 74%».

D'autres incidents ont été signalés dont «une attaque armée» mardi à Zliten, à 150 km de la capitale, contre des locaux du HNEC, dénoncée par la Manul comme une volonté d'"intimider les candidats, les électeurs et les équipes électorales». Et jeudi, la HNEC a annoncé la suspension du scrutin dans deux bureaux de villes proches de Tripoli, sans détailler «les problèmes» rencontrés.

Pour le scrutin où sont conviés environ 380'000 électeurs, la Manul a appelé «les institutions sécuritaires du pays à garantir un environnement propice à des élections se déroulant librement et en bon ordre».

De violents combats avaient secoué Tripoli en mai dernier et fait au moins huit morts, déclenchés par l'annonce d'un démantèlement de «toutes les milices» contrôlant la capitale, devenues, selon le gouvernement, «plus puissantes que l'Etat».

«Un test»

Pour Esraa Abdelmomen, 36 ans, une Tripolitaine mère de trois enfants, les municipales sont «très importantes» pour «décider à qui confier la gestion des fonds attribués par le gouvernement». «C'est un droit sacré: les Libyens doivent pouvoir choisir sans peur ni pressions» des groupes armés, dit-elle à l'AFP, très intéressée par le vote des quartiers de Tripoli d'où ont été «chassées les milices».

«Les municipales sont déterminantes pour juger si les parties libyennes à l'ouest comme à l'est sont véritablement prêtes à accepter que les représentants locaux soient installés par les urnes plutôt qu'imposés par l'intimidation ou les armes», indique à l'AFP Khaled al-Montasser, professeur en relations internationales à Tripoli.

Le scrutin est aussi, selon lui, «un test en attendant des élections» présidentielle et parlementaires, programmées pour 2021 mais sans cesse reportées en raison des dissensions entre Est et Ouest.

«La communauté internationale s'efforce de convaincre les factions libyennes que c'est le seul moyen de mettre fin aux divisions et à l'impasse politique», souligne-t-il.

Après la chute et mort de Mouammar Kadhafi en 2011 au terme de 42 ans de règne, la Libye avait organisé en 2012 de premières élections libres pour désigner les 200 membres du Congrès général national (Parlement), avant des municipales dans tout le pays en 2013.

Mais en juin 2014, des législatives furent marquées par un regain de violence et une très faible participation.

En août suivant, après des semaines de combats, une coalition de milices s'emparait de Tripoli et y installait un gouvernement, forçant le Parlement nouvellement élu à s'exiler dans l'Est, où il siège toujours.

Malgré un accord interlibyen parrainé par l'ONU en 2015, les divisions n'ont cessé de s'accroître entre l'ouest et l'est.

Des municipales s'étaient tenues entre 2019 et 2021 mais dans une poignée de villes.