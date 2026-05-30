Quarante-cinq personnes en garde à vue, la tension monte d'un cran à Paris

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Victoire du PSG Quarante-cinq personnes en garde à vue, la tension monte d'un cran à Paris

ATS

30.5.2026 - 23:00

Quarante-cinq personnes ont été placées en garde à vue alors que des tensions ont éclaté aux abords du Parc des Princes, où était diffusée la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG contre Arsenal, a indiqué à l'AFP la préfecture de police (PP). Elle a décompté 20'000 personnes sur les Champs-Elysées.

PSG supporters drive their scooters past anti-riot police officers (Rear R) as they celebrate their team's win in the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal FC played in Budapest, at Place du Trocadero in Paris on May 30, 2026. (Photo by LOU BENOIST / AFP)
PSG supporters drive their scooters past anti-riot police officers (Rear R) as they celebrate their team's win in the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal FC played in Budapest, at Place du Trocadero in Paris on May 30, 2026. (Photo by LOU BENOIST / AFP)
AFP

Keystone-SDA

30.05.2026, 23:00

Selon un bilan établi à 22 heures, 79 personnes ont été interpellées à Paris, donnant lieu à 45 gardes à vue, et à la saisie de 24 torches et une centaine de mortiers. Un policier a également été blessé.

Six véhicules et deux commerces ont été dégradés, une boulangerie et un restaurant Porte de Saint-Cloud. Un peu plus au sud, une journaliste de l'AFP a observé des tirs de feux d'artifice en continu et des jeunes grimper sur un camion de pompiers.

Des projectiles ont aussi été lancés sur les forces de l'ordre près de l'avenue, où étaient réunies 4 à 5000 personnes durant le match, avant que des milliers d'autres y convergent après la fin du match, selon la PP.

Du côté du Parc des Princes, quelque 150 individus ont «tenté de pénétrer au niveau d'une porte d'entrée» du stade, mais une manoeuvre policière pour les repousser a permis de rétablir le calme «quelques instants plus tard». Le boulevard périphérique a un temps été envahi.

Un peu plus tard, selon une journaliste de l'AFP présente sur place, des heurts ont éclaté entre policiers et supporters au niveau de la porte de Saint-Cloud, à proximité du Parc. Des mortiers d'artifice ont été lancés sur les forces de l'ordre, qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes.

La préfecture a assuré avoir préparé «avec minutie le dispositif de sécurité de la finale de la Ligue des champions», ainsi que celui des autres événements qui sont organisés en même temps dans la capitale, dont un match de rugby, la suite du tournoi de tennis de Roland-Garros ou encore plusieurs concerts, dont celui de la chanteuse Aya Nakamura au Stade de France ou celui du rappeur Damso à la salle Paris La Défense Arena.

Transports à l'arrêt

«On a un dispositif très robuste, très solide», s'est félicité dans l'après-midi le ministre de l'intérieur Laurent Nuñez depuis les Champs-Elysées.

Avec 22'000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 8000 pour Paris et son agglomération, les forces de l'ordre ont prévu un dispositif sécuritaire hors norme.

Ligue des champions. Au bout d'un thriller haché : Paris décroche un doublé pour l'éternité !

Ligue des championsAu bout d'un thriller haché : Paris décroche un doublé pour l'éternité !

«Notre responsabilité est de garantir à chacun une fête populaire, sereine et pleinement sécurisée», a encore affirmé la PP, rappelant ses consignes de «réactivité, d'engagement et de fermeté».

«En raison des très nombreux rassemblements, le réseau est fortement impacté avec de nombreuses lignes (de transports en commun) arrêtées pour garantir la sécurité des voyageurs et des conducteurs», a par ailleurs annoncé IDF Mobilité sur son compte X.

L'année dernière, 5400 policiers et gendarmes avaient été déployés à Paris et son agglomération. Au total, on dénombrait 563 interpellations (dont 491 à Paris), qui avaient conduit à 307 gardes à vue (202 à Paris).

Les plus lus

Jan Cadieux et la Suisse irrités par le «manque de classe» norvégien
Quarante-cinq personnes en garde à vue, la tension monte d'un cran à Paris
Une femme décède dans un accident de voiture sur l'A2