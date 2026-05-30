Quarante-cinq personnes en garde à vue, la tension monte d'un cran à Paris

Quarante-cinq personnes ont été placées en garde à vue alors que des tensions ont éclaté aux abords du Parc des Princes, où était diffusée la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG contre Arsenal, a indiqué à l'AFP la préfecture de police (PP). Elle a décompté 20'000 personnes sur les Champs-Elysées.

PSG supporters drive their scooters past anti-riot police officers (Rear R) as they celebrate their team's win in the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal FC played in Budapest, at Place du Trocadero in Paris on May 30, 2026. (Photo by LOU BENOIST / AFP) AFP

Keystone-SDA ATS

Selon un bilan établi à 22 heures, 79 personnes ont été interpellées à Paris, donnant lieu à 45 gardes à vue, et à la saisie de 24 torches et une centaine de mortiers. Un policier a également été blessé.

Six véhicules et deux commerces ont été dégradés, une boulangerie et un restaurant Porte de Saint-Cloud. Un peu plus au sud, une journaliste de l'AFP a observé des tirs de feux d'artifice en continu et des jeunes grimper sur un camion de pompiers.

Des projectiles ont aussi été lancés sur les forces de l'ordre près de l'avenue, où étaient réunies 4 à 5000 personnes durant le match, avant que des milliers d'autres y convergent après la fin du match, selon la PP.

Du côté du Parc des Princes, quelque 150 individus ont «tenté de pénétrer au niveau d'une porte d'entrée» du stade, mais une manoeuvre policière pour les repousser a permis de rétablir le calme «quelques instants plus tard». Le boulevard périphérique a un temps été envahi.

Un peu plus tard, selon une journaliste de l'AFP présente sur place, des heurts ont éclaté entre policiers et supporters au niveau de la porte de Saint-Cloud, à proximité du Parc. Des mortiers d'artifice ont été lancés sur les forces de l'ordre, qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes.

La préfecture a assuré avoir préparé «avec minutie le dispositif de sécurité de la finale de la Ligue des champions», ainsi que celui des autres événements qui sont organisés en même temps dans la capitale, dont un match de rugby, la suite du tournoi de tennis de Roland-Garros ou encore plusieurs concerts, dont celui de la chanteuse Aya Nakamura au Stade de France ou celui du rappeur Damso à la salle Paris La Défense Arena.

Transports à l'arrêt

«On a un dispositif très robuste, très solide», s'est félicité dans l'après-midi le ministre de l'intérieur Laurent Nuñez depuis les Champs-Elysées.

Avec 22'000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 8000 pour Paris et son agglomération, les forces de l'ordre ont prévu un dispositif sécuritaire hors norme.

«Notre responsabilité est de garantir à chacun une fête populaire, sereine et pleinement sécurisée», a encore affirmé la PP, rappelant ses consignes de «réactivité, d'engagement et de fermeté».

«En raison des très nombreux rassemblements, le réseau est fortement impacté avec de nombreuses lignes (de transports en commun) arrêtées pour garantir la sécurité des voyageurs et des conducteurs», a par ailleurs annoncé IDF Mobilité sur son compte X.

L'année dernière, 5400 policiers et gendarmes avaient été déployés à Paris et son agglomération. Au total, on dénombrait 563 interpellations (dont 491 à Paris), qui avaient conduit à 307 gardes à vue (202 à Paris).