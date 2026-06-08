Des hélicoptères de la marine indienne ont évacué lundi 24 marins d'un pétrolier en feu au large des côtes du sultanat d'Oman, ont indiqué les autorités indiennes, sans préciser les causes de l'incendie.

Un hélicoptère a été mobilisé. X/Capture d'écran

Agence France-Presse Angelica Zermatten

Le sinistre survenu sur le MT Marivex, un navire battant pavillon des îles Palaos, dans le Pacifique, a été signalé à 13h30 heure locale (8h00 GMT), a précisé un responsable du ministère indien des Ports.

«Un feu a été signalé sur le MT Marivex, à bord duquel se trouvaient 24 marins indiens (...) tous sont sains et saufs», a précisé Opesh Kumar Sharma devant la presse, sans donner de détail sur les dégâts infligés au pétrolier.

Des images diffusées par un syndicat de marins indiens (FSUI) sur les réseaux sociaux montrent un homme hélitreuillé du pont du bâtiment, dont s'échappe une épaisse fumée noire.

Selon le système de suivi du trafic MarineTraffic, l'incident a eu lieu au large d'Oman, au sud de la capitale Mascate.

Le sultanat est situé à l'entrée du détroit d'Ormuz, dont le trafic maritime est quasiment paralysé depuis le début fin février du conflit opposant les Etats-Unis et Israël à l'Iran. Près d'un cinquième des livraisons mondiales de pétrole et de gaz transitent par cette voie.