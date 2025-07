Les Etats-Unis et une dizaine de pays alliés ont accusé jeudi l'Iran de mener une politique «d'assassinats et d'enlèvements» à l'étranger, selon une déclaration commune.

Outre les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Albanie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suède sont signataires de cette déclaration (photo prétexte). IMAGO/imagebroker

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Nous sommes unis dans notre opposition aux tentatives des services de renseignement iraniens visant à tuer, kidnapper et harceler des personnes en Europe et en Amérique du Nord, en violation flagrante de notre souveraineté», ont-ils affirmé.

«Ces services collaborent de plus en plus avec des organisations criminelles internationales pour cibler des journalistes, des dissidents, des citoyens juifs et des fonctionnaires actuels et anciens en Europe et en Amérique du Nord. C'est inacceptable», ont-ils ajouté. Aucune précision n'a été donnée sur la nature de ces attaques ni où elles auraient eu lieu.

Mais la Commission sur le renseignement et la sécurité (ISC) du Parlement britannique a récemment observé dans un rapport il y a quinze jours que la menace d'attaques physiques menées par l'Iran sur le sol britannique avait augmenté de façon «considérable», avec au moins 15 tentatives de meurtre ou d'enlèvement depuis 2022.

Et selon un rapport du renseignement néerlandais, les Pays-Bas ont jugé «probable que l'Iran soit responsable de tentatives d'assassinat», citant le cas d'un Iranien pris pour cible en juin 2024.

«Nous nous engageons à travailler ensemble pour empêcher que de tels actes ne se produisent et nous appelons les autorités iraniennes à mettre immédiatement fin à ces activités illégales sur nos territoires respectifs», ont-ils dit.